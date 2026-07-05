Daniela revela que Pablo le hizo una promesa en MasterChef 24/7 y no la cumplió: ¿fue culpa de su novia?

La amistad entre Pablo y Daniela en MasterChef 24/7 ha estado repleta de polémicas, en especial por el "shippeo" que les hicieron a pesar de que ambos tienen parejas en el exterior. Y aunque ya tuvieron que separarse por la eliminación del guatemalteco, la cocinera todavía lo recuerda y tiene en mente que habían hecho un trato que al final no pudo concretarse porque las cosas no jugaron a su favor.

Esta promesa consistía en que Pablo intentaría salvarse cada que tuviera delantal negro para poder acompañar a Dani Parra en su cumpleaños, que es el próximo 17 de julio. Así que cuando Luis le dijo que quería festejarla en esta fecha tan especial, ella le respondió que ya le habían dicho eso y al final todo se vino abajo.

"Eso me dijo Pablo, que se iba a quedar hasta mi cumpleaños", expresó, mientras el creador de "Notibola" se reía de la situación, argumentando que en el caso de su excompañero, las posibilidades de que librara tantos delantales negros eran pocas.

Pablo quería quedarse en MasterChef 24/7 hasta el cumpleaños de Daniela|ESPECIAL

Michelle y Luis se burlan de Pablo tras su eliminación de MasterChef 24/7

Este momento le causó gracia a las integrantes de "Las Divas" y hasta sirvió para que Michelle y Luis recordaran los problemas que el cocinero tuvo con su novia. Por lo que no dudaron en señalar que Marianela Rodriguez ya quería que eliminaran a su novio y bromearon diciendo que la joven modelo recurrió a métodos desesperados para que saliera inmediatamente de la competencia.

"La novia de Pablo pagó una feria para que lo sacaran yo creo", comentó entre risas Michelle. Mientras que Luis remató mencionando que quizá buscó la ayuda de brujería. "Hasta fue con brujas para que le saliera feo el plato", concluyó esta llamativa plática sobre la promesa rota de Pablo Villagrán a Daniela Parra.

TODOS los eliminados de MasterChef 24/7 hasta HOY 5 de julio

Javier Lara

Nash Jácome

Arturo Santillán

Lourdes Cruz

Ricardo Cendejas

Pablo Villagrán

Ismael Galindo

Y este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 del 5 de julio se dará a conocer el nombre del octavo participante que quedará fuera. Recuerda que puedes votar por tu favorito a través del sitio web y app de Azteca UNO, donde podrás repartir 10 puntos GRATIS entre los delantales negros. La única que no participa es Flor porque Nora le bloqueó este beneficio.