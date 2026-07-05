Belinda y Danna se vuelven virales antes del México vs. Inglaterra con un divertido video de apoyo a la selección

La emoción por el partido de México vs. Inglaterra de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La pasión es tan grande que incluso llegó al mundo del espectáculo. Resulta que Belinda y Danna coincidieron este domingo durante la grabación de un videoclip y aprovecharon la ocasión para enviar un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana. El video, aunque es breve, está lleno de humor, buena vibra y ya es toda una bomba en redes sociales. Miles de usuarios celebraron el ver a dos de las estrellas más grandes del país juntas otra vez.

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¿Qué dijeron Belinda y Danna en el video?

El clip no dura mucho, pero fue lo suficiente para que conquistara a miles de fans. Cabe mencionar que la frase “¿Y si sí?” ya era famosa y viral desde hace unos días, pero Belinda, durante una entrevista, la llevó a otro nivel de popularidad cuando agregó el “A que sí”.

Esto, sumado al carisma de ambas artistas, ha convertido este video en toda una sensación en redes sociales y un amuleto de la suerte para el país. Ahora sí que, como siempre dice Belinda, “ganando como siempre”.

La reunión ocurrió mientras grababan un nuevo videoclip

Belinda ya había adelantado que no podría asistir al partido de octavos de final de México vs. Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La cantante ya había revelado en una entrevista con TV Azteca después del partido que tenía un compromiso profesional este domingo con Danna para grabar juntas un nuevo videoclip. Hasta el momento, ninguna de las estrellas ha revelado detalles sobre el proyecto musical, pero eso no evitó que los seguidores se emocionaran, pues este encuentro es algo que esperaban desde hace bastante tiempo.

Y tú, ¿ya estás listo para apoyar a la selección azteca?