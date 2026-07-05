No tires las fundas viejas de tablet: 3 ideas para reutilizarlas de forma fácil y económica

Conforme salen nuevos equipos tecnológicos, es posible que en casa se empiecen a acumular fundas viejas de tablet, protectores que estaban hechos según el modelo. Aunque puedes desecharlas a la basura, es posible aplicarles algunas manualidades para reutilizarlas.

Es así que te detallaremos 3 ideas que son fáciles y económicas de hacer, alternativas que te van a sorprender por su aspecto; no te pierdas la oportunidad de realizarlas.

¿Qué puedo hacer con las fundas de tablet?

Podría parecer que las fundas viejas de tablet ya no tienen ninguna función, en especial cuando ya no tenemos el equipo tecnológico en el que se le aplicaba, pero no es así, ya que podemos mejorar su apariencia al instante. Para que aproveches el material, considera hacer las siguientes 3 ideas que son fáciles y económicas para poder reutilizarlas:

Carpeta de viaje: Ideal por si tienes que salir a algún lado y puedes portar tus documentos, evitando al máximo que durante el trayecto puedan sufrir arrugas o dobleces.

Bandeja organizadora: Ya sea que lo uses para tu buró o cajón, donde puedes ordenar tus anillos, aretes o accesorios pequeños.

Soporte de recetario: Ideal para aquellas fundas que tienen soporte integrado; podrás recargar tus libros fácilmente, facilitando su lectura mientras lees.

¿Cómo remodelar el aspecto de mis fundas?

Si tienes fundas viejas de tablet que aún usas, no temas, ya que no es necesario tirarlas, ya que puedes mejorar su aspecto al instante. Hay muchas opciones a usar, que pueden ser pegarle tela con estampados que te gusten, pintarlas con pintura o plumones acrílicos o la alternativa más sencilla es con el uso de stickers o calcomanías de tu preferencia. No olvides hacer las mejoras cuando ya no tenga incrustado el aparato eléctrico para evitar accidentes.

Aprovecha las 3 ideas para reutilizarlas de forma fácil y económica, sencillos hacks y manualidades que te van a permitir seguir usando el material de otras formas, los cuales te van a sorprender.