La cabecera tradicional de madera tallada y hierro cada vez pierde terreno en el mercado, ya que en este 2026 hay 4 alternativas que harán que visualmente la habitación parezca más grande, pese a que las dimensiones sean pequeñas. Estas son las 4 opciones que están reemplazando a las mesas de centro tradicionales en salas pequeñas.

Este elemento es clave en las habitaciones, ya que no solo sirve de apoyo o para proteger la pared, sino también para definir el estilo del dormitorio. De acuerdo con Homes & Gardens, los muebles ligeros, los elementos flotantes y los acabados verticales generan una percepción más amplia dentro de cuartos compactos. Estas son las 5 opciones para reemplazar la tarja de tu cocina por soluciones de acero inoxidable duraderas con cascada.

4 alternativas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande|IA

Las 4 alternativas de la cabecera tradicional

1. Paneles acolchados: Este tipo de paneles que están fijados al muro da textura. Sus diseños verticales hacen que la mirada de las personas vaya siempre hacia arriba; eso produce una sensación visual de techos más altos. Además, se le puede integrar iluminación o repisas flotantes para que se vea más estético.

2. Pinturas geométricas: Esta es una de las opciones más baratas para los dormitorios pequeños. Los tonos claros hacen que el efecto visual de amplitud sea más efectivo. Una buena elección son los diseños curvos y rectangulares, ya que crean un punto focal sin tener que robar espacio.

3. Tapices decorativos y textiles colgantes: Aportan textura sin endurecer el espacio, algo clave en habitaciones pequeñas. Los textiles amplios y los paneles blandos ayudan a unificar la pared completa y reducen el aspecto fragmentado que producen algunas cabeceras pequeñas.

4. Murales verticales: Las líneas verticales transforman habitaciones estrechas sin necesidad de ampliar metros reales. Ahora, los expertos en interiores priorizan muros con textura, superficies continuas y elementos arquitectónicos ligeros en lugar de piezas pesadas junto a la cama.