Qué hacer con un mueble demasiado grande para tu casa: 6 formas de darle otro uso
Si te equivocaste al medir un mueble y ahora quedó muy grande para el espacio que tienes, checa estas ingeniosas ideas para aprovecharlo y que se vea bonito.
En una mudanza o reacomodo, puede pasar que un mueble quede más grande de lo que debería. No obstante, esto no significa que debas deshacerte de él ni resignarte a que dejará de ser funcional, sino que lo mejor es ingeniar nuevas formas de aprovechar el mobiliario para que tu hogar luzca ordenado y la decoración no se opaque para nada.
¿Cómo aprovechar un mueble grande? 6 opciones para usarlo y que no termine en la basura
Arma una isla para la cocina. Hay materiales como la madera que son muy resistentes y que pueden trabajarse para transformarse en muebles prácticos. Es el caso de las bufeteras o burós que ya no caben en el comedor, pero quedan perfectas para hacer islas de la cocina donde poner platos, fruteros o hasta para desayunar ahí.
- Aprovecha un mueble grande para el almacenamiento. Que una estructura quede enorme en un sitio no quiere decir que no funcione para nada, al contrario, es la oportunidad perfecta para mejorar el orden en los cuartos. Una idea que no falla, es utilizar una cajonera para guardar sábanas, toallas o artículos de limpieza.
Construye banquitas para el jardín. Si quieres que tu jardín se vuelva un lugar cómodo para pasar el rato, pero no tienes tanto presupuesto, entonces apuesta por remodelar un mueble grande y construye tus propias bancas. Solo hay que retirar las repisas y unirlas con estructuras de aluminio.
- Pon un mueble para la TV en tu cuarto. Antes de hacer el gasto en un mueble especial para la televisión que vaya en el dormitorio, considera usar algún modelo que quede muy justo en la sala. Lo único que tendrás que hacer antes de instalarlo, es checar las medidas y corroborar que el material resista el peso de los aparatos electrónicos.
Renueva tu escritorio. En caso de que estés pensando en cambiar tu comedor por un modelo más pequeño por cuestiones de espacio, pero no quieras tirarlo porque todavía está en buen estado, considera usar este mueble como escritorio. No te olvides de lijar la superficie y checar que las patitas estén bien fijas para que tu computadora esté a salvo en todo momento.
- Divide el mueble en dos piezas para optimizar tus habitaciones. Cuando el problema es únicamente el tamaño y no quieras que sea un gasto desperdiciado, prueba dividiendo la pieza en dos partes para usarlas de diferentes maneras. Por ejemplo, las bases pueden ser para acomodar bocinas o adornos y los marcos quedan estupendos como repisas para poner plantas.