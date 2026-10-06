Qué hacer con un mueble demasiado grande para tu casa: 6 formas de darle otro uso

En una mudanza o reacomodo, puede pasar que un mueble quede más grande de lo que debería. No obstante, esto no significa que debas deshacerte de él ni resignarte a que dejará de ser funcional, sino que lo mejor es ingeniar nuevas formas de aprovechar el mobiliario para que tu hogar luzca ordenado y la decoración no se opaque para nada.

¿Cómo aprovechar un mueble grande? 6 opciones para usarlo y que no termine en la basura