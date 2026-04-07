Conoce el espectacular cambio que vive tu cuerpo si dejas el azúcar procesada por 7 días

El tema de la alimentación es algo que las personas buscan con frecuencia en los distintos círculos informativos. Aunque la realidad es que muchos de ellos esperan milagros para bajar de peso o no hacen los sacrificios necesarios… otros tienen un interés genuino en alimentarse de la manera correcta. En este caso, la mayoría de los expertos coinciden en que dejar el azúcar añadida es clave para una mejor salud.

Rahmar Villegas visita el Mercado de Jamaica para probar unas ticas tlayudas, pero de camarones

¿Por qué el azúcar añadida afecta la salud?

La situación y recomendación constante con el azúcar añadido es dejarla. Y es que son tantos los productos que la tienen, que ya parece normal incluirla en la dieta diaria. Sin embargo, consumirla provoca altos picos de dopamina, pero al mismo tiempo caídas drásticas que generan irritabilidad, fatiga y hasta cierto punto una adicción a seguir consumiendo productos dulces.

Por eso el reto que lanzan algunos es dejar 7 días este producto, esto con la intención de vivir una especie de desintoxicación neurológica que cambia por completo la percepción del entorno. El sistema de recompensa se recalibra y permite que se recupere la sensibilidad natural a otros estímulos de placer. Algunos aseguran que su claridad mental mejora a los 3 días de la abstinencia y los cansancios vespertinos prácticamente desaparecen.

Entonces, si se desea mejorar la capacidad de concentración y estabilizar el estado de ánimo, es momento de dejar por completo el azúcar añadido. Según algunos resultados, la dependencia psicológica al final de la semana disminuye y el sueño tiende a ser más reparador, pues el sistema nervioso no lidia con los procesos inflamatorios por el exceso de glucosa.

¿Qué otros beneficios tiene dejar el azúcar añadido?

Además de todos los beneficios obtenidos en ámbitos cognitivos y la lucidez que se abre sin este producto, también los receptores del gusto salen beneficiados pues se regeneran al hacer que los sabores de las frutas y vegetales se perciban aún con mayor intensidad.

Y este es un resumen de lo que vive el cuerpo sin el azúcar añadido: