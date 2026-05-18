Esto significa que en tu casa aparezcan lagartijas

En el espacio digital las personas aprendieron a darle su propio significado a muchas creencias y prácticas alrededor del ámbito espiritual-esotérico-religioso. Cada uno asume e identifica sus pensamientos de distintas formas, pero en el mundo de la espiritualidad (horóscopo-energía), hay significados bastante particulares alrededor de la visita de animales.Y aquí se explica de qué habla la aparición de lagartijas.

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¿Qué significa la aparición de lagartijas en el mundo espiritual?

En general los expertos en el tema indican que las visitas de los animales traen mensajes de diversas índoles. Por ello, se explica también que las lagartijas suelen asociarse con limpieza energética, adaptación y protección espiritual. Se indica que si uno de estos animalitos aparece seguido en tu hogar, podría ser señal de absorción o remoción de energías negativas.

Según algunas culturas alrededor del mundo, dicho reptil se relaciona con la capacidad para desprenderse de aquello que ya no sirve, que es capaz de regenerarse y de sobrevivir. En ese sentido, se argumenta que la llegada de esta especie podría interpretarse como transformación personal o cambios importantes dentro del ambiente familiar.

En un ámbito que surge de algo negativo, se dice que las lagartijas son mensajeras de la necesidad de tomar un tiempo para respirar. Cuando la tensión acumulada es amplia, el reptil llega como un aviso de que se requiere meditar y liberarse de las grandes penas que se han tenido en semanas recientes. Por ello, buscaría restaurar la energía del contexto.

@serafinrompiendocadenas Significado Espiritual de la Lagartija en su Casa ♬ sonido original - rompiendocadenass

¿Las lagartijas son guardianas energéticas?

Según algunas posturas dentro del pensamiento de la espiritualidad, estos reptiles sirven precisamente como guardianes energéticos. Son animales sensibles a las energías densas, situación que les acerca a ciertos lugares para protegerlos o alertarles de emociones o situaciones que pudieran alterar la paz del hogar.

Aunque los que entienden qué pasa con la aparición de esta criatura, deben entender si fue un solo avistamiento, si ya apareció varias veces e incluso se analiza el color de animales. Pero lo más agradable de las lagartijas, es que su anuncio es para cuidarse o un tema de protección espiritual-energética.