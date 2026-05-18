Cuál es el método para eliminar las polillas de tu casa: 5 ideas prácticas y económicas

Eliminar las polillas de casa requiere combinar limpieza profunda, control de humedad y barreras naturales que dificulten su reproducción. Según expertos en manejo doméstico de plagas, estos insectos suelen sentirse atraídos por tejidos naturales, restos orgánicos y ambientes oscuros o poco ventilados, por lo que actuar rápido es fundamental para evitar infestaciones mayores.

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Instituciones como la Environmental Protection Agency (EPA), la University of Kentucky Entomology Department y especialistas en control de plagas domésticas coinciden en que la prevención y el mantenimiento constante son las estrategias más eficaces contra estos insectos. Guarda estos remedios caseros.

5 remedios caseros para eliminar las polillas de forma práctica y económica

Las polillas adultas suelen poner huevos en rincones oscuros, ropa guardada o alimentos secos. Por eso, el tratamiento debe enfocarse tanto en eliminar los insectos visibles como en evitar nuevas larvas.



Lavar y ventilar la ropa regularmente: eliminar huevos y larvas invisibles. Los expertos recomiendan lavar prendas almacenadas durante mucho tiempo, especialmente las de lana, algodón o fibras naturales. Usar lavanda, laurel, vinagre o cedro natural: actuar como repelente natural. Diversos estudios sobre aceites esenciales muestran que ciertos aromas intensos pueden ayudar a mantener alejadas a las polillas. Puedes usar bolsitas de lavanda seca, trozos de madera de cedro y aceites esenciales en algodón. Aspirar armarios y rincones oscuros: eliminar residuos orgánicos. Las larvas pueden esconderse en grietas, alfombras o cajones. Guardar alimentos en recipientes herméticos: evitar polillas alimentarias. Harinas, cereales y frutos secos son especialmente vulnerables. Controlar la humedad del hogar: reducir ambientes favorables. Las polillas prosperan en espacios húmedos y poco ventilados.

¿Por qué aparecen polillas dentro de la casa?

Los especialistas explican que las polillas no siempre indican falta de limpieza. Muchas veces llegan desde el exterior o entran a través de productos almacenados. Estos son los factores que favorecen su presencia:



Ropa guardada durante meses: falta de movimiento y ventilación. Las prendas almacenadas sin uso son uno de los lugares favoritos para las larvas.

falta de movimiento y ventilación. Las prendas almacenadas sin uso son uno de los lugares favoritos para las larvas. Restos de comida o migas: fuente de alimento. Las polillas alimentarias buscan productos secos ricos en almidón.

fuente de alimento. Las polillas alimentarias buscan productos secos ricos en almidón. Ambientes cálidos y oscuros: condiciones ideales para reproducirse. Armarios cerrados y despensas poco ventiladas favorecen su desarrollo.

condiciones ideales para reproducirse. Armarios cerrados y despensas poco ventiladas favorecen su desarrollo. Textiles naturales: las larvas se alimentan de ciertas fibras. Lana, seda y cachemira suelen ser los materiales más afectados.

Según la University of Kentucky Entomology Department, las larvas son las verdaderas responsables del daño en ropa y alimentos, no las polillas adultas. Por eso, una limpieza profunda y constante suele ser mucho más efectiva que simplemente eliminar los insectos visibles.