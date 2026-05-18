4 remedios caseros para eliminar ojeras y bolsas en los ojos, lucirás una mirada radiante

Una característica principal del cansancio en los seres humanos son las ojeras y las bolsas que se forman debajo de los ojos; si te desvelas mucho o no puedes dormir, tu cuerpo comenzará a mostrar estos rasgos, es por ello que aquí te diremos 4 remedios caseros para eliminarlas, no te costarán mucho dinero y además te podrán durar un tiempo considerable, mientras que, las otras dos opciones se pueden hacer con artículos que tienes en tu casa como: leche, agua y cubos de hielo.

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4 remedios caseros para eliminar las bolsas y las ojeras

Tónico de manzanilla

Uno de los remedios caseros más populares es el tónico de manzanilla, el cual sirve para desinflamar los ojos hinchados, para hacerlo puedes colocar la flor de manzanilla en una olla con agua hasta que hierva, posteriormente se le puede añadir pétalos de rosas; deja que se enfríe y guárdalo en el refrigerador. Para aplicarlo, utiliza un poco de algodón y presiona suavemente debajo de los ojos.

Mascarilla de pepino

Otro de los remedios caseros que es muy popular es hacer una mascarilla a base de pepino, aceite de almendras y manzana. Con la cáscara o bien un pedazo de estas frutas, misma que puedes colocar debajo de los ojos, déjala ahí hasta que sientas que se seque por completo o por unos 10-15 minutos, posteriormente deberás retirarla y enjuagar tu rostro con abundante agua fría.

Agua con hielo

Este es un remedio muy bueno, para hacerlo debes colocar agua en un plato hondo donde puedas meter tu rostro son que se desparrame, dentro de ella debe haber unos 5-10 cubos de hielo, sumerge tu cara por unos segundos, saca y repite el proceso el número de ocasiones que tú creas conveniente.

La leche también es una buena opción

Terminamos con la leche, este es uno de los productos que todos tenemos en nuestras casas, para esto deberás colocar unas compresas de este artículo, eso sí, la leche debe estar muy fría. Después, aplícala sobre las bolsas de los ojos con un algodón.

