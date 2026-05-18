La mesa de comedor es cosa de abuelas: esta es la nueva tendencia más práctica y funcional

Según expertos en diseño de interiores, la clásica mesa de comedor está siendo reemplazada por islas de cocina integradas. Esta tendencia combina practicidad, almacenamiento, superficie de trabajo y espacio social en un solo elemento.

La solución se volvió especialmente popular en departamentos y casas donde se busca optimizar metros cuadrados sin perder estilo. Arquitectos y especialistas de firmas como Architectural Digest y Norm Architects coinciden en que las cocinas dejaron de ser espacios aislados para convertirse en el verdadero centro de convivencia del hogar.

¿Por qué las islas de cocina reemplazan a la mesa de comedor tradicional?

Las nuevas formas de habitar impulsaron espacios más flexibles y funcionales. En lugar de tener un comedor separado, muchas personas prefieren integrar las actividades cotidianas alrededor de una isla de cocina central. Estas con las ventajas que destacan los expertos:



Aprovechan mejor el espacio: unir varias funciones en un solo mueble. Una isla puede funcionar como barra para desayunar, superficie de trabajo, zona de reuniones e incluso espacio de guardado.

unir varias funciones en un solo mueble. Una isla puede funcionar como barra para desayunar, superficie de trabajo, zona de reuniones e incluso espacio de guardado. Favorecen ambientes abiertos: mejorar la conexión visual. Según Houzz , las cocinas integradas ayudan a generar sensación de amplitud y mayor luminosidad.

mejorar la conexión visual. Según , las cocinas integradas ayudan a generar sensación de amplitud y mayor luminosidad. Crean un punto social dentro del hogar: fomentar la convivencia. La cocina se transforma en un lugar para cocinar, conversar, trabajar o compartir momentos cotidianos.

fomentar la convivencia. La cocina se transforma en un lugar para cocinar, conversar, trabajar o compartir momentos cotidianos. Se adaptan a estilos modernos: aportar diseño contemporáneo. Materiales como madera natural, piedra, cuarzo o acabados mate dominan las tendencias actuales.

¿Cómo debe ser una isla de cocina integrada, funcional y estética?

Los especialistas explican que no todas las islas funcionan igual. El diseño debe responder al tamaño de la vivienda y a las necesidades reales de quienes viven allí. Estos son los elementos clave según interioristas:



Buena circulación alrededor: mantener comodidad al moverse. Los expertos recomiendan dejar suficiente espacio libre alrededor para abrir cajones y caminar con facilidad.

mantener comodidad al moverse. Los expertos recomiendan dejar suficiente espacio libre alrededor para abrir cajones y caminar con facilidad. Asientos cómodos y resistentes: convertirla en área de reunión. Bancos altos o taburetes ayudan a reemplazar la función clásica del comedor.

convertirla en área de reunión. Bancos altos o taburetes ayudan a reemplazar la función clásica del comedor. Iluminación focal adecuada: destacar la isla visualmente. Lámparas colgantes y luz cálida ayudan a crear ambientes más acogedores.

destacar la isla visualmente. Lámparas colgantes y luz cálida ayudan a crear ambientes más acogedores. Almacenamiento integrado: sumar practicidad. Cajones, estantes o compartimentos ocultos ayudan a mantener el orden.

El estudio Norm Architects sostiene que las cocinas modernas ya no se diseñan solo para cocinar, sino también para habitarse. Por eso, las islas integradas representan una nueva manera de entender el hogar: más flexible, funcional y adaptada al ritmo de vida actual.