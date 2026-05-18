John Tsilimparis, psicólogo: “El poder curativo de las lágrimas y por qué llorar es bueno”

Muchos dicen que llorar es bueno, y deberías empezar a creerles. El psicólogo John Tsilimparis aseguró que llorar podría ser mucho más importante para la salud emocional de lo que la mayoría imagina. Hoy en día, muchos asocian el llorar con emociones negativas que es mejor evitar; algunos otros lo relacionan con la fragilidad o debilidad, pero el especialista desmiente a todos. Él explicó que el llanto funciona como una herramienta biológica natural para aliviar el estrés, regular emociones y ayudar al cerebro a recuperarse después de momentos intensos. Así que sí, científicamente, llorar realmente puede hacerte sentir mejor.

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¿Por qué llorar ayuda emocionalmente?

Según explicó Tsilimparis, las lágrimas emocionales son completamente distintas a las que pueden brotar de tus ojos por culpa de la cebolla, el polvo o la irritación ocular. Las lágrimas relacionadas con las emociones desprenden componentes como:



Hormonas del estrés

Toxinas

Gracias a estos, entre otros componentes químicos que liberan, el cuerpo puede deshacerse de la ansiedad y la tristeza. En otras palabras, llorar funciona como una “desintoxicación emocional”. Esto hace que el cuerpo cree de forma natural calmantes para relajarse a la hora de llorar. Cuando lloras, el cerebro libera oxitocina y endorfinas. Gracias a estas, después de llorar, sientes bienestar, calma y alivio emocional, lo que para muchos se percibe como cansancio, tranquilidad o incluso paz mental.

¿Qué pasa cuando reprimimos las emociones?

Ahora que sabemos lo que pasa cuando lloramos, es oportuno saber qué pasa cuando no lloras. De acuerdo con lo que dice el psicólogo, aguantarse constantemente las emociones puede generar ansiedad, estrés acumulado, tensión física e incluso muchos problemas de salud. Esto pasa porque el cuerpo se queda en estado de alerta durante demasiado tiempo y, con los años, termina afectando el sistema nervioso, el sueño y hasta el sistema inmunológico.