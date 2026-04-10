Esto significa NO recordar gran parte de tu infancia, según la Psicología

Cuando las personas ya son adultas, es normal tener conversaciones respecto a los recuerdos de la infancia. En ese sentido, surge un fenómeno muy particular, en el que algunos se dan cuenta que no recuerdan muchas cosas de lo ocurrido en sus etapas como niños. Para ello, la Psicología da la siguiente explicación de una situación muy particular.

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¿Por qué algunas personas no recuerdan su infancia?

Una explicación rápida es que las personas en ocasiones se protegen de algunos recuerdos que pueden ser desagradables, además de priorizar algunos aprendizajes. Y es que la memoria cerebral funciona de manera particular, por lo que los recuerdos se construyen y seleccionan las historias personales.

Por eso, a continuación se presentan algunas posturas psicológicas, de lo que los expertos definen como amnesia infantil. En estos procesos no se indican siempre traumas, sino una manera de madurar y desarrollarse del cerebro. Sin embargo, si esas lagunas mentales se acompañan de ansiedad, depresión o problemas de memoria claros… se recomienda acudir con un profesional de la salud.

Cambios en la narrativa personal

Cuando las personas crecen, construyen su historia de vida conforme se va dando el cambio de circunstancias. En ese sentido, la memoria se moviliza de formas particulares, acomodándose de forma única o los recuerdos de infancia pierden relevancia para la personal.

Factores emocionales

Probablemente este es el tema más citado por las personas, pues en una forma de cuidarse ante experiencias difíciles, la memoria bloquea los recuerdos. Esto suele ocurrir con situaciones de abuso, traumas fuertes o circunstancias que se desarrollaron bajo un alto nivel de estrés.

Desarrollo cerebral

En este aspecto se cumple la forma natural en la que el sistema del cuerpo humano trabaja, pues el hipocampo y otras áreas encargadas de la memoria autobiográfica no están completamente desarrollado en los primeros años de vida. Por ello, esos recuerdos se pierden o no se consolidan.

Procesos de maduración

Mientras que la última de las propuestas psicológicas alrededor de la pérdida de recuerdos de la infancia, indica que el cerebro prioriza el aprendizaje del lenguaje y otras habilidades básicas. Por eso se suelen desplazar recuerdos ocurridos en una edad temprana.