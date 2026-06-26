Esta es la razón por la que debes lavar los pies con sal y bicarbonato

En el verano los pies quedan más expuestos por lo que deben recibir el cuidado necesario. Uno de los métodos que recomiendan los podólogos es hacer un lavado con sal y bicarbonato.

Al combinar estos dos ingredientes relaja los pies sobre todo después de haber pasado por una jornada extensa. También brinda una sensación de limpieza y bienestar por lo que es muy recomendado.

Se debe tener en cuenta que la sal es utilizada en baños de pie porque tiene un efecto relajante y también contribuye a remover impurezas de la piel. Por otro lado, el bicarbonato de sodio se destaca por sus propiedades limpiadoras y su capacidad para neutralizar olores.

¿Cuál es la razón para lavar los pies con esta mezcla?

Si lavas tus pies con esta mezcla vas a obtener los siguientes beneficios:

Reduce la sensación de cansancio: si colocas tus pies en agua tibia se genera una sensación relajante que viene bien después de horas de trabajo. El calor del agua ayuda a descansar los músculos y alivia la pesadez.

Ayuda a combatir malos olores: utiliza el bicarbonato en rutinas de higiene porque neutraliza olores y el lavado mantiene la zona limpia.

Suaviza la piel: los ingredientes mencionados combinados con agua tibia contribuyen a ablandar zonas de piel seca, como talones y áreas con durezas. Aplicar crema hidratante después del baño mejora la suavidad.

Favorece el autocuidado: dedicar unos minutos al cuidado de los pies puede convertirse en un momento de relajación y bienestar personal.

Si quieres preparar un baño de pies con sal y bicarbonato debes hacer lo siguiente:

Llena un recipiente con suficiente agua tibia para cubrir los pies.

Después agrega 2 o 3 cucharadas de sal y el bicarbonato.

Mezcla hasta que los ingredientes se disuelvan.

Tienes que sumergir los pies durante 15 a 20 minutos.

Seca bien, especialmente entre los dedos. Aplica crema hidratante si la piel está seca.

Ten en cuenta que no todas las personas toleran de la misma manera esta combinación. Es por esto que debes evitar estos baños si hay heridas abiertas, irritaciones importantes o lesiones sin tratar.