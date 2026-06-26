Luna de fresa 2026: este es el día y la hora en que podrás apreciarla en México

En el mes de junio tendremos una Luna llena que recibe el nombre de Luna de Fresa, esta es la última microluna del año. Un dato a tener en cuenta es que el satélite natural de se verá aproximadamente un 5% más pequeña.

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La Luna de Fresa recibe esta denominación desde la cultura de los Algonquinos, un pueblo nativo americano. No tiene relación directa con la astronomía, pero los algonquinos le daban este nombre a la Luna llena de este mes porque se daba justo en la época de cosecha de fresas silvestres.

Cabe destacar que los Algonquinos, era un pueblo que vivió en Virginia hasta las Montañas Rocosas en Estados Unidos. Ellos pudieron tomar a la luna como una referencia para sus fechas importantes.

¿Cuándo se podrá ver la Luna de fresa en México?

Para quienes quieran aprovechar la Luna de fresa, se dará el 29 de junio. Esta es la Luna llena más cercana al solsticio de junio, lo que la convierte en la Luna llena más baja del año en el hemisferio norte

La misma se hará presente en el cielo desde las 18:00 horas, pero sin dudas el mejor momento para disfrutar del fenómeno astronómico será cuando caiga la noche. Sin dudas no te lo puedes perder.

La luna de fresa recibe otros nombres:

Chino: Luna del loto

Celta: Luna de los caballos

Cheroqui: Luna del maíz verde

Hemisferio sur: Luna del roble, Luna fría, Luna de la noche larga

Cabe destacar, que el nombre de cada Luna llena va cambiando según el mes. Por ejemplo, en mayo se llamó Luna azul.

En este 2026 se han dado algunas lunas llenas y otras que aún esperan su momento. Estas han recibido el nombre de:



Luna llena de enero: Luna del lobo, superluna

Luna llena de febrero: Luna de nieve

Luna llena de marzo: Luna del gusano, Luna de sangre

Luna llena de abril: Luna rosa

1.ª Luna llena de mayo: Luna de las flores, microluna

2.ª Luna llena de mayo: Luna azul, microluna