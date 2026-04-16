La salud y el cuidado de los pies es un tema que hay que tener presente durante todo el año, aunque con la llegada de las temporadas de primavera y verano puede hacerse más evidente, ya que comienzan las idas a la playa y el uso de sandalias.

Hoy te compartimos algunos de los mejores secretos para que puedas tener unos pies bien cuidados y suaves, sin callosidades, y también sin el temido pie de atleta y otros problemas que hacen que luzcan menos atractivos o huelan mal.

Los 3 secretos para unos pies bien cuidados

El secreto del calcetín y la vaselina

Para que puedas tener una hidratación profunda que elimine grietas, aplica una capa gnerosa de vaselina o de crema con urea en los talones antes de irte a dormir.

Posteriormente, ponte calcetines de algodón y notarás que al despertar tu piel estará increíblemente suave y si repites el proceso podrás mantener tus plantas de los pies así.

Estos son los consejos para tener unos pies suaves y bonitos|Pexels: Marcus Aurelius

Exfoliación química

Evita limar agresivamente tus pies, ya que muchas veces esto pone a la piel en modo "defensa" y puede hacer que se endurezca aún más.

Es mejor que utilices productos con ácido láctivo o con ácido salicílico, ya que estos te ayudarán a desprender las células muertas de forma uniforme y sin lastimar.

Secado meticuloso entre los dedos

La humedad que se queda atrapada entre los dedos tiende a ser la principal causa de mal olor y de problemas por hongos.

Asegúrate de secar bien la zona, utiliza una toalla o algo de frío y hazlo bien antes de ponerte el calzado, así mantenrás una piel más fresca y más sana.

Cuidar los pies ayuda a que estén suaves y libres de hongos|Pexels: Olga Shiryaeva

Como tip extra, un remedio casero infalible para relajar tus pies y suavizar la piel al mismo tiempo es el hecho de sales y vinagre.

Consiste en llenar un recipiente con agua tibia, sal de grano, vinagre de manzana y unas gotas de aceite de lavanda. Después sumergirás los pies hasta que el agua esté fría, sacarás y secarás mientras das un masaje.