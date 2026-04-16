3 secretos para unos pies bien cuidados
Si quieres lucir unos pies bien cuidados estas vacaciones de primavera-verano, entonces debes aplicar estos 3 secretos que te ayudarán a verte bien
La salud y el cuidado de los pies es un tema que hay que tener presente durante todo el año, aunque con la llegada de las temporadas de primavera y verano puede hacerse más evidente, ya que comienzan las idas a la playa y el uso de sandalias.
Hoy te compartimos algunos de los mejores secretos para que puedas tener unos pies bien cuidados y suaves, sin callosidades, y también sin el temido pie de atleta y otros problemas que hacen que luzcan menos atractivos o huelan mal.
Los 3 secretos para unos pies bien cuidados
- El secreto del calcetín y la vaselina
Para que puedas tener una hidratación profunda que elimine grietas, aplica una capa gnerosa de vaselina o de crema con urea en los talones antes de irte a dormir.
Posteriormente, ponte calcetines de algodón y notarás que al despertar tu piel estará increíblemente suave y si repites el proceso podrás mantener tus plantas de los pies así.
- Exfoliación química
Evita limar agresivamente tus pies, ya que muchas veces esto pone a la piel en modo "defensa" y puede hacer que se endurezca aún más.
Es mejor que utilices productos con ácido láctivo o con ácido salicílico, ya que estos te ayudarán a desprender las células muertas de forma uniforme y sin lastimar.
- Secado meticuloso entre los dedos
La humedad que se queda atrapada entre los dedos tiende a ser la principal causa de mal olor y de problemas por hongos.
Asegúrate de secar bien la zona, utiliza una toalla o algo de frío y hazlo bien antes de ponerte el calzado, así mantenrás una piel más fresca y más sana.
Como tip extra, un remedio casero infalible para relajar tus pies y suavizar la piel al mismo tiempo es el hecho de sales y vinagre.
Consiste en llenar un recipiente con agua tibia, sal de grano, vinagre de manzana y unas gotas de aceite de lavanda. Después sumergirás los pies hasta que el agua esté fría, sacarás y secarás mientras das un masaje.