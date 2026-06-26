¿Cómo lograr un tortellini perfecto, digno de MasterChef 24/7? ¡TIPS para que no se te rompa en el intento!

La mañana de este viernes, el Chef Diego Niño dedicó su masterclass en la cocina de MasterChef 24/7 a dos pastas italianas muy populares: los tortellinis y los canelones , variedades que tienen similitudes como el hecho de que van rellenas pero también diferencias importantes.

El tortellini, por ejemplo, llama la atención por su forma circular gracias a que se enrolla y se une en los extremos; lo difícil llega por el relleno, ya que a mucha gente se le rompe la pasta con el hervor del caldo y no queda con la textura ideal. Si quieres aprender más sobre este platillo, entonces te compartimos los tips para lograr la perfección.

¿Cómo hacer un tortellini perfecto?

La forma circular de los tortellinis mezcla historia y tradición; en Bolonia, por ejemplo, la tradición oral dice que este plato se inspiró en el ombligo de Venus. Por otro lado, es bastante llamativo que quepan varias piezas en una cuchara de caldo sin romperse.

Los tortellinis, entonces, deben estar lo bastante pequeños pero a la vez deben ser resistentes para resistir los rellenos tradicionales -queso, jamón y hasta vegetales- sin reventarse; para ello, la herramienta de Google Gemini de IA nos recomendó los siguientes tips:

PARA LA MASA:

El secreto del rodillo: Si estiras la masa a máquina, suele quedar demasiado lisa, lo que impide que las salsas o el caldo se adhieran bien. Los puristas usan un rodillo de madera (mattarello) sobre una mesa de madera porosa para darle a la masa una textura rugosa.

Harina y huevos: Usa harina 00 de alta calidad. La proporción clásica de Bolonia es estricta: 1 huevo grande por cada 100 gramos de harina. Ni una gota de agua, ni una gota de aceite. La masa final debe quedar translúcida; si pones la masa estirada sobre un periódico, deberías poder leer los titulares a través de ella.

PARA EL RELLENO:

Intensidad y cero humedad: Un relleno húmedo arruinará la masa, rompiéndola al cocinar de adentro hacia afuera. El relleno tradicional de Bolonia se hace con ingredientes muy curados y potentes, triturados casi hasta formar una pasta fina.

Los ingredientes clave: Lomo de cerdo (salteado brevemente en mantequilla), jamón de Parma (prosciutto crudo), mortadela de Bolonia original, mucho queso Parmigiano Reggiano de 24 meses, huevo para ligar y una pizca generosa de nuez moscada.

El reposo absoluto: Prepara el relleno el día anterior y déjalo reposar en el refrigerador. Esto no solo intensifica los sabores, sino que estabiliza las grasas y la humedad, facilitando enormemente el sellado.

PARA EL PLEGADO EN FORMA DE "OMBLIGO":

El plegado debe ser rápido para evitar que los cuadrados de masa se sequen en la mesa de trabajo. Trabaja por secciones pequeñas, cubriendo el resto de la masa con un paño húmedo.

Cuadrados perfectos: Corta la masa en cuadrados pequeños de entre 2.5 y 3 cm por lado. Si son más grandes, se consideran tortelloni. Coloca una pequeña esfera de relleno (del tamaño de un chícharo) en el centro.

El triángulo: Extrae el aire; dobla la masa por la mitad en diagonal para formar un triángulo. Presiona firmemente alrededor del relleno desde el centro hacia los bordes para expulsar todo el aire atrapado. Si queda aire, el tortellini explotará al hervir.

El doblez de la base: Toma las dos puntas de la base del triángulo y dóblalas ligeramente hacia arriba, abrazando el bulto del relleno

El "cierre de Venus": Envuelve el triángulo alrededor de la punta de tu dedo índice, junta los dos extremos de la base y presiónalos firmemente para sellarlos. La punta superior del triángulo debe quedar apuntando hacia afuera.

Aunque en algunos restaurantes el tortellini se sirve con salsas espesas o cremas, lo tradicional de Bolonia es montarlo con un caldo de carne de res o gallina súper concentrado y desgradado llamado brodo... ¡a disfrutar!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.