Esta es la razón por la que debes llevar sal envuelta en papel aluminio, según Feng Shui

El Feng Shui es una antigua filosofía china que se basa en el flujo de la energía. Ante esto es que hay objetos y elementos que juegan un rol fundamental en esto por lo que interfieren de manera positiva o negativa.

Cabe destacar que los objetos personales tienen un rol importante dado a que funcionan como canales de energía en contacto constante con quien las usa. Aquí es donde entra en juego la sal que es un elemento natural que se vincula con la limpieza energética y la protección espiritual.

Además, la sal cuenta con propiedades relacionadas con la purificación y la protección cuando se lo utiliza de una manera específica, aunque se deben seguir ciertos pasos y cuidados para que surta efecto en la vida cotidiana.

¿Por qué se debe llevar sal envuelta en aluminio?

Llevar un puñado de sal envuelto en papel aluminio, según el Feng Shui, ayuda a potenciar la energía positiva y aprovechar todos los beneficios de este ritual. Para ello es debes tener en cuenta lo siguiente:

Si lo que quieres es eliminar las cargas energéticas, el Feng Shui manifiesta que debes l llevar un puñado de sal envuelto en papel aluminio dentro del bolso, mochila o bolsillo. La sal es conocida por su capacidad de absorber energías negativas, mientras que el aluminio actúa como un contenedor que las aísla.

Por otro lado, si lo que buscas es protegerte del entorno también puedes usarlo como un escudo ante los ambientes cargados o situaciones de estrés. Llevar la sal envuelta en aluminio funciona como una barrera simbólica que ayuda a bloquear influencias negativas externas.

La sal es poderosa.

Otro de los usos es para momentos importantes como entrevistas laborales, reuniones o situaciones que generan nervios, ya que se cree que favorece la claridad mental y el equilibrio emocional.

Debes tener en cuenta que el Feng Shui, recomienda usar la sal cuando estás pasando momentos de estrés o al iniciar nuevos proyectos. Es importante renovar la sal periódicamente y mantener el envoltorio en buen estado para que no pierda su función simbólica.

En síntesis podemos decir que llevar el puñado de sal es una manera de protección y limpieza energética. Esto debes hacerlo en plena consciente y respetar lo que dice el Feng Shui.