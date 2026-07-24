Esta es la razón por la que debes mezclar bicarbonato de sodio y pasta dental

En todas las casas hay pasta dental y bicarbonato de sodio, pero pocos conocen que su combinación es muy poderosa. Estos elementos son un remedio casero muy popular que ayuda a remover manchas adheridas y marcas que quedan en algunas superficies de vidrio. Ten cuidado porque mal aplicado puede ocasionar rayones o daños.

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La mezcla funciona debido a que tiene una capacidad abrasiva por el bicarbonato y agentes limpiadores que posee la pasta de dientes. Es una combinación ideal para quitar residuos de grasa, huellas y marcas de agua. Por otro lado, ten en cuenta que es solo para limpieza y no debes emplearlo para blanquear dientes.

¿Cómo realizar la mezcla de bicarbonato y pasta dental?

Lo que debes hacer es mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio y una pequeña cantidad de pasta dental blanca. Estos productos se deben colocar en un recipiente y mezclarse para obtener una preparación uniforme. En el caso que notes que es muy espesa puedes agregarle unas gotas de agua.

Se recomienda no preparar grandes cantidades ni tampoco conservar el sobrante debido a que la fórmula puede secarse y perder consistencia. Otro consejo es no combinarla con lavandina, amoníaco u otros limpiadores. El método está orientado principalmente a mamparas de ducha, frascos y mesas con cubierta de cristal.

Si vas a aplicarlo en vidrio pues primero debes quitar el polvo y cualquier partícula que pueda rayar la superficie. Después, coloca una pequeña porción de la pasta sobre una esponja limpia y suave. Aplica con movimientos circulares y sin ejercer demasiada presión. Espera dos minutos y retira el excedente con un paño húmedo.

Por último, vas a secar con una tela de microfibra para evitar marcas. Entre los usos atribuidos a la preparación aparecen la eliminación de huellas, grasa, restos de jabón y suciedad acumulada en objetos pequeños de vidrio.