En el Freng Shui, algunos objetos cotidianos adquieren un significado especial cuando se utilizan como parte de rituales simbólicos para atraer energías positivas. Uno de ellos es el frasco con lentejas, una práctica que ha ganado popularidad dentro de esta filosofía oriental.

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De acuerdo con esta creencia, colocar un frasco con lentejas en la recámara puede ayudar a reforzar la intención de atraer estabilidad financiera y bienestar al hogar. Aunque se trata de una tradición sin respaldo científico, muchas personas la adoptan como un amuleto simbólico y buscan el lugar adecuado para potenciar su significado.

¿Por qué debes colocar un frasco de lentejas en tu casa?

Según el Feng Shui, colocar un frasco con lentejas en tu casa es una práctica simbólica relacionada con la abundancia, la prosperidad y la estabilidad económica. Esta filosofía oriental considera que algunos objetos pueden ayudar a canalizar la energía positiva cuando se ubican en lugares estratégicos del hogar, por lo que las lentejas se han convertido en uno de los elementos más utilizados en rituales destinados a atraer bienestar.

El significado de las lentejas está ligado a la idea de multiplicación. Debido a que se trata de un alimento que se conserva por mucho tiempo y suele almacenarse en grandes cantidades, simboliza la posibilidad de que los recursos crezcan y nunca falten en el hogar. Por ello, muchas personas las guardan en un frasco de vidrio, ya que este material permite mantener visible su contenido y, de acuerdo con Feng Shui, potencia la intención con la que se realiza el ritual.

Una de las recomendaciones más populares es colocar el frasco en una recámara o un espacio tranquilo y ordenado de la casa. También se aconseja mantenerlo limpio y cambiar las lentejas si se deterioran con el paso del tiempo. Aunque esta práctica no tiene respaldo científico, quienes siguen el Feng Shui la consideran un recordatorio de sus metas financieras y una forma de atraer energías asociadas con la prosperidad y la abundancia dentro del hogar.