Cómo maquillar las cejas para que se vean esculpidas y naturales: paso a paso

Unas cejas bien maquilladas pueden transformar por completo el rostro , ya que aportan definición, equilibrio y resaltan la mirada sin necesidad de aplicar demasiado maquillaje. La clave para lograr unas cejas naturales está en respetar su forma, consiguiendo un acabado elegante, favorecedor y perfecto para el maquillaje de todos los días.

Los expertos en maquillaje coinciden en que las cejas naturales siempre lucen más sofisticadas que unas demasiado marcadas. Antes de comenzar, es importante peinarlas, identificar su diseño y elegir un producto del tono adecuado para rellenar únicamente las zonas donde haya pequeños espacios sin vello. Así lo explica Maybelline en su guía para esculpir las cejas.

¿Cómo maquillar las cejas para que se vean esculpidas y naturales?

El primer paso consiste en cepillar las cejas hacia arriba con un goupillón o cepillo especial. Esto permite visualizar la forma natural del arco y detectar las zonas que necesitan un ligero relleno para conseguir unas cejas definidas y naturales

Recuerda siempre cepillar las cejas hacia arriba.|CANVA Después, utiliza un lápiz, sombra o pomada para cejas de un tono similar al color natural del vello. Haz pequeños trazos que imiten los pelitos, evitando dibujar líneas continuas o demasiado oscuras que puedan endurecer las facciones y hacer que el maquillaje luzca artificial. A continuación, rellena únicamente los espacios donde falte densidad. Lo ideal es concentrar una mayor intensidad desde el arco hasta la cola de la ceja, mientras que el inicio debe quedar más difuminado para crear un efecto degradado que se vea natural. Otro truco para conseguir cejas perfectamente esculpidas y con acabado profesional es difuminar el producto con el mismo cepillo. Este paso distribuye el color de manera uniforme, elimina el exceso de maquillaje y proporciona un resultado mucho más suave. Esta recomendación también forma parte de los consejos compartidos por Cosméticos Vogue. Para finalizar, fija los pelitos con un gel transparente o con color. Este producto ayuda a mantener la forma de las cejas durante todo el día, aporta mayor definición y permite conservar un aspecto natural con más volumen y duración.

¿Qué errores debes evitar al maquillar las cejas?

Uno de los errores más comunes es utilizar un tono demasiado oscuro para las cejas, ya que puede endurecer la expresión del rostro y hacer que el maquillaje se vea poco natural, según señala Glamour. Lo más recomendable es elegir un color igual o apenas un tono más claro que el cabello.

Un error al maquillar las cejas es elegir un tono muy oscuro.|CANVA

También conviene evitar dibujar un inicio muy cuadrado o aplicar demasiado producto. Las cejas naturales tienen un comienzo suave y ligeramente difuminado, mientras que el arco y la cola pueden llevar un poco más de intensidad para aportar definición sin perder naturalidad.

Otro aspecto importante es respetar la forma natural de las cejas. Intentar modificar por completo su diseño suele generar un resultado poco favorecedor, mientras que potenciar su estructura original ayuda a armonizar las facciones y realzar la mirada.