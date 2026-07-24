3 recetas EXÓTICAS con atún recomendadas por la IA para brillar al estilo MasterChef 24/7

El atún se convirtió en una de las proteínas estrellas de MasterChef 24/7 luego de que el Chef Diego Niño dedicara su masterclass a enseñarnos 5 recetas de pescados en donde además nos compartió los secretos de la preparación de esta proteína.

Sin lugar a dudar, el atún es un auténtico referente de la cocina del mar, sobre todo porque su versión en lata o en sobre es muy popular por su practicidad y por ser una opción rápida... ¿pero qué te parecería cocinar esta proteína natural de forma diferente para darle otro toque a tus platillos? ¡La IA nos recomendó estas 3 recetas exóticas que seguramente te encantarán!

¿Qué recetas exóticas de aún puedes preparar en tu casa para darle a tus comidas el toque MasterChef 24/7?

Ya sea en recetas frías o en sellados, preparar atún es toda una experiencia culinaria ya que es muy versátil y te permite jugar con texturas, contrastes térmicos, colores y equilibrios de sabores... ¡la herramienta de IA Google Gemini nos recomendó estos platillos que se salen de lo común!

1. Tataki de atún en costra de matcha y ajonjolí negro sobre cama de mango y habanero

Una fusión asiatica-tropical con un contraste visual impactante entre el verde profundo del té matcha, la carne roja del atún y el amarillo vibrante de la fruta.

Técnica: Sellado rápido (calor seco) y emulsión fresca.

Ingredientes:

400 g de lomo de atún fresco en lingote o bloque.

1 cda. de té matcha en polvo de buena calidad.

2 cdas. de semillas de ajonjolí negro.

1 mango petacón maduro pero firme, en cubos pequeños.

1/2 chile habanero sin semillas, picado muy fino.

1 cda. de cilantro fresco picado.

Jugo de 2 limones.

1 cda. de aceite de sésamo.

Sal marina en escamas.

Preparación:

La costra: Mezcla el té matcha con el ajonjolí negro y una pizca de sal. Empana el lingote de atún presionando suavemente para que la mezcla adquiera adherencia en todos los costados.

Mezcla el té matcha con el ajonjolí negro y una pizca de sal. Empana el lingote de atún presionando suavemente para que la mezcla adquiera adherencia en todos los costados. El sellado: En una sartén de hierro o antiadherente a fuego muy alto con un hilo de aceite de sésamo, sella el atún durante 10 a 15 segundos por lado. El centro debe quedar completamente crudo y rojo. Retira y deja reposar 2 minutos antes de rebanar en láminas de 1 cm.

En una sartén de hierro o antiadherente a fuego muy alto con un hilo de aceite de sésamo, sella el atún durante 10 a 15 segundos por lado. El centro debe quedar completamente crudo y rojo. Retira y deja reposar 2 minutos antes de rebanar en láminas de 1 cm. La salsa: Mezcla el mango, el habanero, el cilantro, el jugo de limón y una pizca de sal para formar una salsa/tártara tropical.

Mezcla el mango, el habanero, el cilantro, el jugo de limón y una pizca de sal para formar una salsa/tártara tropical. Emplatado: Coloca una base generosa de salsa de mango y acomoda las láminas de tataki encima. Decora con sal marina en escamas.

2. Curry rojo de atún al coco, lemongrass y hojas de lima kaffir

El truco de esta receta tailandesa es infusionar la salsa primero y pochar los dados de atún al final a fuego apagado para mantenerlos jugosos.

Técnica: Pochado en líquido aromático (curry pochado).

Ingredientes:

400 g de atún fresco cortado en dados de 3x3 cm.

1 lata (400 ml) de leche de coco densa.

2 cdas. de pasta de curry rojo tailandés.

1 vara de lemongrass (zacate de limón), bruised/machacada.

3-4 hojas de lima kaffir (o ralladura de una lima verde).

1 cda. de salsa de pescado (nam pla).

1 cdita. de azúcar de palma o de caña.

Hojas de albahaca tailandesa (o albahaca fresca) para decorar.

Preparación:

La base aromática: En una cazuela baja, reduce tres cucharadas de leche de coco a fuego medio hasta que se separe la grasa. Añade la pasta de curry rojo y sofríe durante 1-2 minutos hasta que suelte sus aromas.

En una cazuela baja, reduce tres cucharadas de leche de coco a fuego medio hasta que se separe la grasa. Añade la pasta de curry rojo y sofríe durante 1-2 minutos hasta que suelte sus aromas. La infusión: Agrega el resto de la leche de coco, el lemongrass machacado, las hojas de lima kaffir, la salsa de pescado y el azúcar. Deja hervir a fuego lento durante 8-10 minutos para disolver y unificar los sabores.

Agrega el resto de la leche de coco, el lemongrass machacado, las hojas de lima kaffir, la salsa de pescado y el azúcar. Deja hervir a fuego lento durante 8-10 minutos para disolver y unificar los sabores. La cocción del atún : Baja el fuego al mínimo (o apaga el fuego completamente). Introduce los dados de atún sazonados con sal y déjalos reposar dentro del curry caliente durante 3 a 4 minutos. El calor residual cocinará el atún delicadamente sin perder su textura sedosa.

: Baja el fuego al mínimo (o apaga el fuego completamente). Introduce los dados de atún sazonados con sal y déjalos reposar dentro del curry caliente durante 3 a 4 minutos. El calor residual cocinará el atún delicadamente sin perder su textura sedosa. Servicio: Sirve caliente acompañado de arroz jazmín, decorado con hojas de albahaca fresca.

3. Carpaccio de atún curado en mezcal y cítricos con vinagreta de menta y maracuyá

Una reinterpretación de los curados en frío (estilo gravlax o ceviche de precisión) con matices ahumados y florales.

Técnica: Curado químico / desnaturalización fría.

Ingredientes:

300 g de lomo de atún fresco congelado previamente.

2 shot (60 ml) de mezcal artesanal (preferentemente joven o ahumado).

Ralladura de 1 naranja y 1 limón.

1/2 taza de sal gruesa + 1/4 taza de azúcar.

Pulpa de 2 maracuyás.

1/2 manojo de hojas de menta fresca.

3 cdas. de aceite de oliva virgen extra.

Preparación:

El curado rápido: Mezcla la sal gruesa, el azúcar y la ralladura de cítricos. Cubre el trozo de atún con esta mezcla y rocíale el mezcal encima. Deja curar en el refrigerador durante 30 a 45 minutos (un curado ligero para firmeza exterior manteniendo el centro fresco).

Mezcla la sal gruesa, el azúcar y la ralladura de cítricos. Cubre el trozo de atún con esta mezcla y rocíale el mezcal encima. Deja curar en el refrigerador durante 30 a 45 minutos (un curado ligero para firmeza exterior manteniendo el centro fresco). Lavadura y corte: Retira el atún, lávalo rápidamente con agua helada para quitar el exceso de sal y sécalo minuciosamente con papel absorbente. Con un cuchillo muy afilado, corta láminas casi transparentes.

Retira el atún, lávalo rápidamente con agua helada para quitar el exceso de sal y sécalo minuciosamente con papel absorbente. Con un cuchillo muy afilado, corta láminas casi transparentes. La vinagreta: Bate la pulpa de maracuyá con las semillas, el aceite de oliva, menta picada muy fina y una pizca de sal.

Bate la pulpa de maracuyá con las semillas, el aceite de oliva, menta picada muy fina y una pizca de sal. Emplatado: Distribuye las láminas de atún abanicadas en el plato y salsea con la vinagreta de maracuyá. La acidez del maracuyá y el perfume del mezcal crean una combinación sumamente sofisticada.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

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