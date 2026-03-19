Receta de harina especial para pescado frito esta Cuaresma

El pescado frito y en diferentes presentaciones es una de las recetas favoritas para la cuaresma, ya que los viernes no se puede consumir carne, como parte de una creencia de la fe cristiana. Por eso hoy te presentamos una forma fácil de preparar la harina para que tu platillo quede crugiente.

Este platillo puede ser el principal o una ligera botana para fiestas o reuniones familiares. Aunque es relativamente fácil de preparar, existe un truco especial para que quede firme y crujiente, con una cocción adecuada y una capa ligera que mantiene la carne jugosa.

Ventaneando | Programa completo 18 de marzo de 2026

La receta de harina especial para pescado frito

Para que un pescado quede rico y con una textura crujiente esta Cuaresma, el secreto está más allá de solo usar harina de trigo, ya que existe una mezcla especial de ingredientes que, al momento de chocar con el aceite, dan un efecto ideal para la buena cocción del platillo.

Antes de comenzar con la receta retira la humedad de los filetes de pescado|Pexels: Valerie de Limoges

La harina especial que te ayudará a conseguir el mejor capeado requiere de los siguientes ingredientes:

1 taza de harina de trigo

1/2 taza de fécula de maíz

1 cucharadita de polvo para hornear o bicarbonato

Agua mineral o cerveza, que esté muy fría

Especias al gusto, que pueden ser sal, pimienta negra, ajo en polvo, cebolla en polvo y un poco de orégano

El ingrediente secreto de la harina especial es un poco de cerveza o agua mineral fría|Pexels: The Castlebar

Una vez listos todos los ingredientes, podemos proceder con la preparación de la siguiente manera:

Seca muy bien los filetes de pescado con papel absorbente para retirar toda la humedad y garantizar que queden bien crujientes. Antes de pasar los filetes por la mezcla de harina, sazona con sal y pimienta al gusto. Pasa los filetes de pescado por la harina de trigo seca para garantizar que se adhiera bien a la mezcla especial. Sumerge los filetes en la harina especial que preparaste con la cerveza o el agua mineral. El aceite debe estar muy caliente antes de que metas los filetes de pescado, asegúrate de que el término sea correcto introduciendo un palillo de madera, el cual debe burbujear rápidamente.

El aceite debe estar muy caliente antes de comenzar con la cocción de los filetes de pescado|Pexels: Salim Da

Procura no amontonar todos los filetes en una sola cocción y voltéalos poco después hasta que su cobertura esté completamente cocida y reserva.

