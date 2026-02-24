La receta fácil de ‘moon milk’, bebida que te ayudará a conciliar el sueño fácilmente

El ‘moon milk’ es una bebida que en redes sociales se ha vuelto popular, debido a los efectos que tiene, al convertirse en un importante aliado para conciliar el sueño fácilmente, además de ser un elixir sencillo de preparar desde la casa.

Es así que te vamos a explicar la receta fácil de su elaboración; con todos los pasos e ingredientes, no tardarás mucho en hacer la preparación. Entonces toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a hacer.

¿Cómo preparar el ‘moon milk’?

El ‘moon milk’ es una receta fácil de hacer, ya que requiere de pocos ingredientes o de insumos que fácilmente podemos encontrar en el supermercado. Se ha destacado por ayudar a conciliar el sueño fácilmente; para lograr la preparación, debes hacer lo siguiente:

En una olla coloca 500 mililitros de leche de vaca o vegetal, 1 rama de canela, 1 cardamomo, 1 cucharadita de jengibre seco, una cucharada de ashwagandha y 1 cucharada de miel o 2 dátiles. Dejamos cocinar todo en una estufa; no dejes que hierva; ante las primeras burbujas, sacamos del fuego y dejamos reposar por 5 minutos Colamos y servimos en una taza.

Aunque es una bebida muy famosa, hay personas que deben evitar su consumo, en especial aquellas que estén embarazadas, tengan problemas de salud o autoinmunes, ya que esto podría generar más problemas.

¿Realmente funciona la leche lunar?

Hasta el momento, no se cuenta con información que detalle la funcionalidad del alimento, pero considerando todos los ingredientes que tiene, es posible ver sus efectos al momento de conciliar el sueño fácilmente.

La Academia Española de Nutrición y Dietética detalla que los granos enteros y los lácteos en general se destacan por favorecer la relajación y ayudar a tener un descanso más reparador. Aun así, si observas problemas al dormir, te recomendamos que acudas a un médico para atender la situación.

No olvidemos que la receta fácil del ‘moon milk’ no es un producto milagroso, por lo que será importante atender la situación para identificar qué genera los problemas al dormir, ya que podría ser causado por temas externos (estrés, el uso de celulares o la comodidad de la cama) o de salud.