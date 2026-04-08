5 recetas de comidas que salen en las películas de Studio Ghibli: Son fáciles y te sentirás como un personaje de Hayao Miyazaki

Las películas de Studio Ghibli destacan mucho por presentar recetas que a simple vista parecen estar de sabor, es por eso que si eres fan de estas cintas o los pequeños en casa lo son, preparar estas comidas es el plan ideal para pasar tiempo en familia y divertirse un momento.

Puede interesarte: 7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas

¿Cómo preparar las recetas que salen en las películas de Studio Ghibli?