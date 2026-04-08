5 recetas de comidas que salen en las películas de Studio Ghibli: Son fáciles y te sentirás como un personaje de Hayao Miyazaki
Si eres fan de las películas de Studio Ghibli te presentamos cómo preparar las recetas que salen en las películas.
Las películas de Studio Ghibli destacan mucho por presentar recetas que a simple vista parecen estar de sabor, es por eso que si eres fan de estas cintas o los pequeños en casa lo son, preparar estas comidas es el plan ideal para pasar tiempo en familia y divertirse un momento.
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¿Cómo preparar las recetas que salen en las películas de Studio Ghibli?
- Ramen con jamón: Este platillo aparece en la película “Ponyo en el acantilado” y se basa en un plato de ramen con rebanadas de jamón, un huevo cocido y cebollín. Esta receta es muy fácil de cocinar, puedes comprar el ramen instantáneo ya que es rápido de preparar porque solo debes agregar agua caliente, dejar que la cocción termine y listo, aunque si lo prefieres puedes preparar uno desde cero.
- Huevos con tocino: Este platillo sale en la cinta “El castillo ambulante” y consiste en cocinar cuatro huevos con tres tiras de tocino en aceite aunque puedes hacer la cantidad que prefieras. Esta receta es muy sencilla, puedes acompañarlos con pan, como lo hacen en la cinta o si lo prefieres con tostadas o tortillas.
- Origiris: Esta comida típica de Japón consiste en bolas de arroz comprimidas son conocidas por ser en forma de triángulo, suelen estar rellenos de salmón, atún con mayonesa o umeboshi y tienen alga. Por otro lado, a algunas personas les gusta agregarles salsa de soja, aunque hay personas que prefieren no añadir ningún condimento. Es importante que el arroz esté muy bien cocido, ya sea que lo cocines en arrocera o cacerola. Por otro lado, deberás lavar muy bien tus manos para comprimir el arroz y darle la forma sin que se deshaga, con la alga podrás sostenerlo muy bien.
- Estofado de Ternera: Esta receta es más elaborada a comparación de las otras. El platillo sale en la cinta “El castillo en el cielo” y consiste en cocinar carne como aguja o morcillo. Deberás añadir verduras como papa, zanahoria y tomate. Puedes cocinar con caldo de carne; es decir, con el mismo jugo que suelte la proteína para darle un mejor sabor aunque también puedes poner un poco de vino blanco para concentrar el sabor. Agrega un poco de sal y laurel, deberás cocinar a fuego bajo y verificar la cocción de la carne y las verduras. Usualmente puede tardar de hora y media a dos.
- Pasta a la Boloñesa: Este platillo sale en la película “Porco Rosso” y es el favorito de muchos. Deberás cocinar espaguetis y mezclar con salsa roja de tomate, puedes prepararla desde cero o bien comprar una que ya esté hecha, en el supermercado suelen vender de distintos tipos. Por otro lado, agregaras carne molida, para prepararla solo deberás cocinarla con sal y ajo en polvo. Una vez que tengas todo listo deberás revolver todo en un sartén y dejar que los sabores se integren.