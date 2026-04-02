El lavabo de tu baño es una pieza fundamental en el baño, pues ayuda a los habitantes de la casa a que cumplan con su rutina de aseo personal para mantener una buena higiene. Pero ahora hay otras opciones minimalistas que pueden lucir bien en este espacio, como lo son estas 4 ideas para reemplazar el bote de basura por alternativas más aesthetics.

En el baño es de suma importancia elegir un buen lavabo, ya que es la pieza más visible de este espacio. De acuerdo con un artículo del portal Hygolet, se le debe dar mantenimiento periódicamente, a fin de que se encuentre en óptimas condiciones, no libere malos olores y se mantenga lo más higiénico posible. Conoce las 4 ideas para reemplazar la tapa de escusado por opciones más aesthetic.

Estos son los diseños de lavabos minimalistas

1. Microcemento: Este tipo de lavabo es diferente a los demás, pues no se compra en las grandes tiendas, ya que la estructura se moldea o se hace conforme a la pared.

7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas|Pinterest

2. Piedra natural: Qué mejor que un lavabo tipo bloque de mármol o granito, que elevará el diseño de tu baño.

7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas|Pinterest

3. Resina translúcida: Un lavabo diferente que no se ve todos los días. Debido a que es translúcido, refleja la luz intensa del espacio.

7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas|Pinterest

4. Suspendido: Un diseño minimalista, ya que la encimera se encuentra suspendida en el aire. Lo mejor de todo es que el desagüe queda oculto.

7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas|Pinterest

5. Cristal: Tanto la superficie como el lavabo son de vidrio templado, lo que le da una apariencia de invisibilidad. Lo mejor de todo es que hace que el espacio se vea más grande.

7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas|Pinterest

6. Grifería empotrada: Un diseño minimalista y completamente diferente al lavabo de pedestal, que se conforma todo en una sola pieza.

7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas|Pinterest

7. Consola: Este tipo de lavabo es muy retro, por lo que no solo le dará un toque minimalista a tu baño, sino también vintage.