No te compliques: 3 formas fáciles y económicas para cocinar pavo en Navidad

Durante esta época decembrina cientos de familias se cuestionan qué cocinar para cenar la noche de Navidad o Año Nuevo, sin embargo, muchas veces el tiempo y presupuesto nos limita a realizar un gran menú, por eso aquí te presentamos tres ideas sencillas y económicas para preparar un delicioso pavo.

En México y gran parte del mundo, el pavo se ha convertido en el protagonista indiscutible de la cena navideña. Su presencia en la mesa simboliza unión, abundancia y celebración familiar y aunque muchos creen que prepararlo es complicado o costoso, la realidad es que existen recetas sencillas como las siguientes.

Pavo al horno con mantequilla de hierbas

Una versión clásica, pero sin complicaciones. Solo necesitas mantequilla, ajo, orégano, romero, sal y pimienta. Se unta toda la mezcla bajo la piel del pavo para mantenerlo húmedo, se rellena con cebolla y limón para darle aroma y se hornea por horas a fuego bajo. El resultado: un pavo dorado, jugoso y con ese sabor navideño de receta familiar sin gastar en ingredientes difíciles de conseguir.

|pexels

Pavo a la mexicana en olla exprés

Para quienes buscan algo práctico, este método reduce el tiempo y el uso de horno. Se marina el pavo en una mezcla de jitomate, chile ancho, ajo y especias; luego se cocina en olla exprés hasta que queda tierno y lleno de sabor. Es perfecto para familias grandes que desean una cena rendidora, económica y con un toque picante muy mexicano.

|pexels

Pavo adobado al estilo casero en casa

El secreto está en usar un adobo sencillo: chile guajillo, vinagre, especias y un toque de azúcar. Se baña el pavo por completo y se hornea lentamente para que absorba todos los sabores. No requiere técnicas complicadas ni rellenos elaborados, pero ofrece un sabor profundo, cálido y muy festivo.

|pexels

Recuerda que estas recetas están al alcance de todos, ya sea para esas personas que de plano no dan una en la cocina, para los que tienen el tiempo encima y si el presupuesto es ajustado, además, los ingredientes se pueden obtener de la forma más sencilla dentro de los mercados locales hasta cadenas de autoservicio.

¿Con que acompañar el pavo navideño?

Quizá el simple trozo de pavo puede llenar nuestro estómago pero para muchos es indispensable tener una guarnición así que te dejamos algunas ideas que podrían funcionarte para complementar ti platillo.

Codito con crema y jamón: Una receta fácil y sencilla solo poner a hervir la pasta una vez que este en su punto de cocción escurre el agua y agrega la crema y queso, si es necesario puedes agregar sal y mantequilla.

Ensalada de manzana: Mezcla crema con leche condensada. Agrega trozos de manzana picada, piña, nuez y pasas. Revuelve suavemente hasta integrar por completo. Refrig era 20 minutos y sirve fría.

Papitas cambray al horno: Lava bien las papitas cambray y mézclalas con el aceite, ajo y especias. Extiende en una charola y hornea a 200°C durante 30–40 minutos, moviendo a la mitad para dorarlas parejo.