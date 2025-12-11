Sale a la luz una foto inédita entre Jenni Rivera y Valentín Elizalde; dos grandes de la música

Jenni Rivera y Valentín Elizalde fueron dos grandes de la música mexicana, quienes durante su carrera lograron crear un legado imborrable, permitiendo que sus nombres sean recordados al día de hoy, en especial cuando ambos murieron en etapas importantes dentro de su trayectoria.

Aunque ya murieron, cuentan con sus redes oficiales de Instagram, donde se sube contenido exclusivo de cada uno. Recientemente, en la cuenta del cantante mexicano, se subió una foto inédita donde vemos a ambas personalidades compartir un momento muy grato. A continuación te detallaremos todo lo que se sabe.

¿Quién era el amigo de Jenni Rivera?

Era bien sabido que Jenni Rivera y Valentín Elizalde compartían una buena amistad, compañerismo que fue posible ver en la televisión y en su vida diaria. Lamentablemente, ambos fallecieron, pero su compañerismo ha logrado trascender.

Recientemente, en el Instagram de ‘El Gallo de Oro’, se subió una foto inédita donde los vemos muy abrazados; en la polaroid se observa que en la parte inferior está autografiada por la Diva de la Banda. Aunque no se aprecia muy bien lo escrito, se resalta que la dedicatoria dice “Con todo mi corazón para mi Vale”.

En la publicación se lee que la foto inédita se pudo restaurar con el poder de la inteligencia artificial. Además de contar con un texto en el que explica que en vida, los dos grandes de la música fueron muy buenos amigos y que la foto es real.

¿Cuándo murió Valentín Elizalde?

Aunque los dos grandes de la música fallecieron por circunstancias y fechas diferentes, fue una noticia que impactó a todo el público. Por un lado, Jenni Rivera murió el 9 de diciembre del 2012 a los 43 años, en un accidente aéreo junto a los pilotos y a sus acompañantes; la aeronave cayó en Nuevo León.

Mientras que Valentín Elizalde murió el 25 de noviembre del 2006 a los 27 años, justo cuando estaba subiendo a una camioneta y recibió el impacto de varias balas en Tamaulipas, provocando su inminente muerte. Su asesinato fue muy polémico por la violencia en que ocurrieron los hechos.