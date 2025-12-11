Esta es la relación que mantienen Shakira y Piqué después de 3 años de su separación polémica

Al día de hoy, muchos recordamos cómo fue la separación polémica entre Shakira y Piqué, creando que el desenlace se convierta en un auténtico espectáculo mediático, en especial cuando se iniciaron los fuertes rumores que apuntaban la infidelidad por parte del deportista español.

Ya pasaron 3 años desde el fuerte escándalo del rompimiento de la relación. Ahora se sabe que ambas personalidades llevan cierto trato entre ellos por los hijos que comparten. Es así que te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Cómo es el trato entre Shakira y Pique?

La información fue compartida por el programa ¡Siéntese quien pueda!, donde el periodista Alex Rodríguez explica a detalle cuál es la relación entre Shakira y Piqué después de varios años desde su separación polémica; resalta que entre ellos ya hay normalidad, en especial al ya no tener que compartir algún tipo de bien o propiedad entre ellos.

Incluso, resaltó que para comunicarse entre ellos, ya no es necesario el uso de abogados para poder hablar de temas, ya que ambos buscan la paz por el bien de los dos hijos que comparten, siendo un claro ejemplo de lo que implica pasar página ante un suceso tan difícil.

Dentro de las declaraciones que hizo el periodista Alex Rodríguez, detalló que el futbolista no tenía ningún problema en que sus hijos aparecieran en eventos públicos y pasarela; al contrario, al ser una actividad que les gusta, él se siente tranquilo al respecto.

¿Qué comentó Shakira sobre Piqué?

No olvidemos que al ocurrir la separación polémica, se dio a conocer que a Shakira , Piqué la había engañado con Clara Chía, situación que generó mucho movimiento mediático, además de ser aprovechado por la cantante para hacer canciones emblemáticas.

Ante la buena relación que hay entre ellos, la cantante colombiana ya elogió a su expareja, detallando que es un padre disciplinado y resalta su rol ante sus hijos, así se menciona en un artículo de Radio Fórmula. Comentarios que en su momento sorprendió a todos y dejó en claro que ahora ella ya sanó su dolor ante la terrible ruptura.