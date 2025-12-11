Crecen los rumores de que Cibad Hernández se aprovecha de Alicia Villarreal: esto se sabe

Aunque a simple vista parece que Alicia Villarreal y Cibad Hernández han mantenido una buena relación entre ellos, pese a todos los comentarios que se han hecho sobre ellos. Sin embargo, recientemente en las redes sociales se han dado a conocer fuertes rumores sobre ellos.

Un periodista explicó que su nueva pareja podría estar aprovechándose de ella, generando todo tipo de especulaciones. A continuación te detallaremos toda la información que se conoce al respecto.

¿Qué pasó entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal?

En un canal de YouTube llamado ‘Productora 69’, el conductor Jorge Carbajal hizo fuertes declaraciones y compartió vídeos, en los que supuestamente podrían indicar que Cibad Hernández se aprovecha de Alicia Villarreal.

Los rumores iniciaron puesto que en las imágenes obtenidas, se observa que la cantante fue a comprar a una tienda, y al momento de pagar, él se fue a hacer otra cosa. Aunque su pareja se vio muy caballeroso al cargar las bolsas de la cantante, dichas acciones podrían poner en duda la posibilidad adquisitiva de Cibad.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha mencionado algo y no se ha aclarado nada, pero ha sido un hecho que ha generado todo tipo de rumores al mostrarse las imágenes, provocando que el público critique las acciones de su pareja.

¿Quién es Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal?

Para muchos, el nombre de Cibad Hernández resulta completamente nuevo, pero en el mundo digital ya es alguien reconocido, puesto que es un influencer que en su Instagram ya tiene 1.1 millones de seguidores, además de que se ha dedicado a subir videos motivacionales, dirigidos principalmente a las mujeres.

Aunque su relación con Alicia Villarreal ha sido fuertemente criticada, ellos dos se han mostrado estables en sus redes sociales, mostrando el fuerte cariño que se tienen en múltiples publicaciones, haciendo a un lado las polémicas en las que se ha visto envuelta la reconocida cantante mexicana, como el pleito legal con Cruz y su distanciamiento con su hija Melenie Carmona.