Amigos se pelearon en un billar por 200 pesos y uno terminó sin cabeza; esta es la trágica historia

Como si se tratara de una escena de película, dos sujetos se enfrascaron en una discusión dentro de un billar, para después terminar en una trágica escena de asesinato. El agresor de 25 años no soportó la pelea con quien supuestamente existía una amistad, y tras apuñalarlo con una botella rota de vidrio… le cortó la cabeza tras ir a su casa por un machete. Así sucedieron los hechos en este pueblo que vivió el verdadero terror.

¿Por qué se concretó un homicidio en este billar?

Según los reportes locales y las propias declaraciones de los testigos y vecinos, corría un día normal dentro de un billar, cuando comenzó una discusión entre apuestas, alcohol y sustancias ilícitas. Jhony Feria era el ganador de la apuesta de cerca de 270 pesos mexicanos, pero Carlos Andrés Pantoja habría puesto resistencia para pagar y así comenzó una pelea.

Por ello, en un momento de histeria de parte del ganador de dicho conflicto, se acercó, forcejearon, se golpearon y a pesar del intento por detenerlo, el muchacho apuñaló a su amigo con una botella rota de cerveza. En ese momento todos huyeron despavoridos y quedaron en shock por lo que estaba ocurriendo.

Por si dicha situación no hubiera bastado, el hoy detenido por las autoridades, fue hasta su casa en el pueblo de Coveñas y regresó con un machete para decapitar a la víctima de 38 años. Y tal como en una película de terror, el joven paseó unos instantes por las calles de esta región de Colombia… presumiendo la cabeza del muerto como si se tratara de un trofeo.

¿El asesino del billar tiene problemas mentales?

Nadie de los que estuvieron en el sitio creía lo sucedido. Realmente reinó el caos y la confusión, pues supuestamente eran conocidos y hasta amigos. Por ello, las autoridades colombianas ya se encuentran en las debidas investigaciones, esto para entender qué le pasará al joven de 25 años. Investigarán si estaba efectivamente bajo los efectos del alcohol y las drogas o si además padecía de algún trastorno mental.