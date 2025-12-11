Las 3 playas más frías que debes evitar visitar en invierno, según la IA

Cuando pensamos en costas, normalmente a nuestra mente llegan imágenes de un lugar soleado y clima tropical, lugares en los que podemos huir del frío en el invierno . Pero no siempre es así, puesto que en el mundo existen las playas más frías con temperaturas bajo cero.

Es así que te detallaremos cuáles son, puesto que suelen ser los más helados del mundo. La respuesta nos la otorgó la IA de Gemini, información que te vamos a detallar a continuación.

¿Cuáles son las playas más frías?

En el mundo existen las playas más frías, lugares que se recomienda evitar cuando estamos en invierno, puesto que las temperaturas descienden notablemente, por lo que te enfrentarás a climas extremos. Por eso la IA recomienda evitar los siguientes lugares:

Diamond Beach en Islandia: Su nombre se debe a que en las playas encontrarás enormes piezas de iceberg que parecen diamantes enormes, un paisaje que impresiona a todos, pero que tiene climas muy bajos, por lo que es necesario portar ropa caliente.

Mallaig en Escocia: Aunque es una costa en la que puedes encontrar un lindo pueblo con praderas verdes, sus playas no son tropicales, por lo que te encontrarás con climas muy frescos, en especial durante el invierno.

Playas del sur de Argentina: Es un paisaje impactante de la Patagonia para ver en Argentina; solamente considera que en invierno las costas presentan climas más fríos, por lo que la gente no acude a visitarlo por las temperaturas que se presentan.

¿Qué playas debemos evitar en México durante el invierno?

Aunque México goza de costas con clima tropical, aun así existen las playas más frías en el país, las cuales debemos evitar en el invierno, ya que presentan corrientes más frías, haciendo que no podamos disfrutar del mar como queremos. Así que la IA de Gemini recomienda tener cuidado en las siguientes opciones:

Playas del Norte de Baja California

Playas del Norte del Golfo de California

Playas del Norte de Tamaulipas

Siendo alternativas que presentan una baja de temperatura, datos que debemos considerar si tenemos contemplado acudir al destino en la temporada invernal. Si buscas algo más cálido, opta por otras alternativas que se encuentren en la zona centro o sur del país.