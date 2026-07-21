Cómo reemplazar las clásicas luces de la terraza por estas 5 ideas más modernas y funcionales

Las clásicas luces de techo o los focos tradicionales de la terraza están siendo reemplazados por propuestas más modernas y funcionales que permiten crear ambientes cálidos, destacar la arquitectura y aprovechar mejor los espacios exteriores. En 2026, la tendencia apuesta por combinar distintos tipos de iluminación para lograr una atmósfera versátil tanto para reuniones como para momentos de descanso.

Erik Rubín revela que Timbiriche no fue tomado en cuenta para su bioserie

Especialistas en diseño de exteriores coinciden en que la fuente de luz ya no debe cumplir únicamente una función práctica. Hoy también forma parte de la decoración y contribuye a definir el estilo de una terraza. La American Society of Landscape Architects (ASLA) destaca que un buen proyecto de iluminación exterior mejora la experiencia de uso del jardín, el patio o la terraza, al tiempo que realza sus elementos más importantes.

¿Qué tipos de luces son tendencia para reemplazar la iluminación tradicional de la terraza?

Los expertos recomiendan utilizar varias fuentes de luz en lugar de depender de un único punto de iluminación. Esto permite crear diferentes ambientes y aprovechar mejor cada sector.



Guirnaldas de luces: aportan un estilo relajado y acogedor. Pueden colocarse entre paredes, pérgolas o estructuras de madera para generar una iluminación tenue ideal para cenas o reuniones al aire libre. Lámparas de pie para exteriores: diseñadas con materiales resistentes a la intemperie, ofrecen una iluminación puntual y añaden un toque sofisticado. Son ideales para acompañar sillones o rincones de lectura. Faroles decorativos: ya sean de metal, madera o fibras naturales, crean una atmósfera cálida y pueden incorporar velas o sistemas de iluminación LED recargables. Tiras LED: instaladas debajo de bancos, escalones, barandas o maceteros, proporcionan una luz indirecta que resalta la arquitectura y mejora la seguridad durante la noche. Apliques de pared minimalistas: sus líneas simples y su luz dirigida permiten iluminar sin recargar visualmente el ambiente, además de destacar muros y revestimientos.

Los diseñadores recomiendan optar por luces de tonalidad cálida para generar una sensación de mayor confort y favorecer un ambiente relajante.

¿Por qué la iluminación en capas es la clave del diseño de exteriores moderno?

La tendencia actual no consiste en iluminar toda la terraza con la misma intensidad, sino en combinar diferentes niveles de luz para aportar profundidad y funcionalidad. Estos son sus principales beneficios:



Mayor confort visual: evita deslumbramientos y crea ambientes más agradables para compartir al aire libre.

evita deslumbramientos y crea ambientes más agradables para compartir al aire libre. Resalta elementos arquitectónicos: permite destacar pérgolas, jardines, caminos o revestimientos mediante iluminación puntual.

permite destacar pérgolas, jardines, caminos o revestimientos mediante iluminación puntual. Ahorro energético: las luminarias LED consumen menos electricidad y tienen una vida útil más prolongada que las bombillas tradicionales.

las luminarias LED consumen menos electricidad y tienen una vida útil más prolongada que las bombillas tradicionales. Flexibilidad de uso: combinar distintas fuentes de luz facilita adaptar la iluminación según la actividad, desde una comida familiar hasta un momento de relajación.

combinar distintas fuentes de luz facilita adaptar la iluminación según la actividad, desde una comida familiar hasta un momento de relajación. Valor decorativo: la iluminación se convierte en un recurso de diseño capaz de aportar personalidad incluso cuando el espacio no está siendo utilizado.

Los expertos en diseño de exteriores coinciden en que una terraza bien iluminada no depende de la cantidad de luminarias, sino de cómo se distribuyen. Al combinar guirnaldas, faroles, lámparas de pie, tiras LED y apliques minimalistas, es posible crear un espacio moderno, funcional y acogedor que invite a disfrutar del exterior durante todo el año.