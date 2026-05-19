¿Un refresco es mejor que un jugo de naranja? Esto dice increíble estudio

El consejo general de nutricionistas y personas en general es que abandones tu consumo de refresco. Claramente es un tip bastante válido, pero el estudio realizado por Food & Function justamente puso en balanza el impacto del azúcar en el cuerpo entre una bebida azucarada y jugo de naranja natural. Los resultados fueron contundentes.

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¿Es mejor tomar refresco que jugo de naranja?

El gran dilema con el consumo de refresco recae en el impacto glucémico recibido por el cuerpo. Y precisamente en el estudio mencionado, donde claramente el jugo de naranja NATURAL hizo que los niveles de glucosa en la sangre fueran más bajos que los de la otra bebida azucarada. Esto generado por la conocida matriz de la fruta.

Esta matriz de la fruta aporta todo un paquete donde se contienen polifenoles (antioxidantes de la naranja), micronutrientes como vitamina C, potasio, folato y compuestos bioactivos que regulan cómo se absorbe el azúcar. Todo esto genera que el pico de azúcar sea menor, pues se absorbe más despacio. Caso contrario del refresco, que solamente aporta azúcares añadidos y calorías vacías.

Además, el metaanálisis que hace la Universidad Brigham Young, en una muestra de medio millón de personas arrojó que el refresco aumenta el riesgo de padecer diabetes en un 25%, el jugo de naranja un 5%, pero con la fruta natural no lo aumenta. Es decir, el jugo es menos riesgosos que la bebida azucarada, pero nada como comer-tomar el fruto de manera natural.

¿Qué se debe hacer ante bebidas azucaradas como el refresco?

Aunque es cierto que el cuerpo resiente de manera distinta los embates del azúcar y otros alimentos, el estudio dejó en claro que los refrescos son altamente lastimosos para el cuerpo. Por ello, he aquí unos tips finales para cuidar lo que bebes.