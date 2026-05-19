Plátano con cacahuate: por qué recomiendan y para qué sirve esta combinación

La alimentación es clave para lograr objetivos de salud en cuanto a comidas balanceadas, bienestar general o incluso complementos naturales para energía. Por ello, los licuados se han instalado en el gusto del público, pues son sencillos de hacer y aportan bastante energía combinando elementos clave. Así, el plátano con cacahuate puede ser el dúo que buscabas para recibir energía de manera saludable e inmediata.

¿Por qué el plátano con cacahuate es un licuado saludable?

Aunque se debe preparar de maneras particulares y tomarle con medida, este licuado de plátano con cacahuate es muy nutritivo y al mismo tiempo delicioso. De manera general se explica que es una combinación rica en proteína, potasio, fibra y con un aporte altísimo a la salud muscular y al funcionamiento del cuerpo. Es decir, es una “bomba” lista para proyectar energía a tu funcionamiento.

Como primer punto, el plátano contiene altos niveles de carbohidratos, los cuales generan energía básicamente de manera inmediata. Por su parte, el cacahuate contiene grasas saludables y proteína, la cual sirve para mantener la sensación de saciedad por más tiempo.

Siguiendo con el análisis de ambos ingredientes, el plátano contiene mucho potasio, mineral que sirve para el correcto funcionamiento muscular y la prevención de calambres. Mientras que el cacahuate contiene proteína vegetal, antioxidantes y grasas monoinsaturadas para cuidar la salud cardiovascular, concretando un complemento perfecto de una dieta equilibrada.

¿Cómo se hace un buen licuado de plátano con cacahuate?

Dentro de la versatilidad de la combinación se encuentran los complementos con leche, avena, avena o incluso cacao… buscando siempre mantenerlo lo más saludable posible.

Ingredientes

Un plátano maduro

Dos cucharadas de cacahuate natural

Una taza de leche

Una cucharada de avena

Una cucharada de miel natural

Hielo al gusto

Preparación