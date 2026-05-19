¡ÚLTIMA HORA! Daniela Parra se convierte en la ganadora de la Ventaja de los Chefs hoy 18 de mayo

Las sorpresas no paran al interior de MasterChef 24/7 a un día de la competencia, pues no solamente conocemos al concursante que recibió el primer mandil negro de la temporada, sino que también fue revelada la participante que tendrá la invaluable oportunidad de cocinar con cada uno de los tres chefs por 10 minutos en algún punto de esta semana.

Daniela se ve favorecida con el apoyo del público

Poco después de que Lancer fuera castigado con el primer mandil negro de la temporada por severas faltas de disciplina durante el reto de ayer y de que comenzara el reto por el poder del Pin, Claudia Lizaldi retomó un tema que quedó pendiente en la gala de anoche: la persona que recibiría la Ventaja de los Chefs.

La conductora recordó que la persona que se viera favorecida con el mayor número de votos tendrá la oportunidad de cocinar con cada uno de los tres chefs en algún punto de la semana en curso.

Además, la presentadora hizo hincapié en que el ganador recibió 600 mil votos y posteriormente, reveló que Daniela Parra fue la ganadora de las preciadas tarjetas, quien agradeció mucho el apoyo del público que seguía el reto por Azteca UNO.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos nuevos capitanes de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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