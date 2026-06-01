Cómo rejuvenecer el rostro después de los 40 con estos 3 maquillajes para nariz

La piel es uno de los órganos que más cuidados requiere ya que su nivel de exposición es elevado y se mantiene en contacto con diferentes factores que pueden perjudicarla. Es cierto que el maquillaje colabora para que se vea bien y ciertos productos evitan ciertas afecciones.

Sin embargo, nuestra piel debe ser cuidada desde diversas perspectivas, sobre todo cuando ya pasamos los 40 años de edad. Al respecto, los expertos ponen el foco en ciertos hábitos que ayudan a protegerla y también precisan que algunas técnicas de maquillaje pueden ayudar a vernos más jóvenes.

Cuidar la piel después de los 40

Pasados los 40 años de edad, la clave para lograr una piel sana es priorizar la hidratación profunda y la estimulación del colágeno para combatir la pérdida de elasticidad y firmeza. Por lo tanto, los especialistas aconsejan emplear una rutina que incluya un limpiador suave que no reseque, un sérum con activos potentes y, de forma obligatoria, un protector solar de amplio espectro cada mañana.

En cuanto al maquillaje, las fuentes consultadas precisan que la regla de oro es "menos es más" para evitar el efecto acartonado que suele marcar más las arrugas. La clave está en elegir bases ligeras e hidratantes o BB creams con acabado luminoso, y cambiar los productos en polvo por texturas en crema.

Los mejores maquillajes para nariz

Cuando se habla de la piel, su cuidado y el maquillaje después de los 40, el objetivo es unificar el tono y aportar luz, para enfocar la atención en corregir solo zonas puntuales como las ojeras o rojeces, logrando así un aspecto radiante, rejuvenecido y sumamente natural.

La Inteligencia Artificial (Gemini) analizó diferentes recomendaciones de especialistas y logró concluir que, con el tiempo, la estructura de la nariz puede dar la sensación de haber descendido ligeramente o haber ganado volumen debido a la pérdida de firmeza en los tejidos circunfrecuentes. Para contrarrestarlo y devolverle frescura y juventud a todo el rostro, afirma, la clave está en el contouring estratégico y sutil, motivo por el cual comparte las 3 técnicas de maquillaje que logran un efecto lifting inmediato:

El "efecto botón": Con los años, la punta de la nariz tiende a caer sutilmente por la gravedad. Este truco devuelve la redondez juvenil y "levanta" las facciones de inmediato.

Paso 1: Toma un corrector o contorno en crema un tono más oscuro que tu piel (apuesta por subtonos fríos o neutros, nunca naranjas).

Paso 2: Dibuja una pequeña línea horizontal justo por encima de la punta de la nariz, cortando el tabique.

Paso 3: Difumina muy bien hacia arriba.

Paso 4: Aplica un punto de iluminador satinado (evita los que tienen glitter evidente) justo en la punta, por encima de la sombra que creaste.



Por qué funciona: Visualmente, la sombra acorta la nariz y el punto de luz superior atrae la mirada hacia arriba, creando la ilusión de una nariz más respingona y fresca.

El "ancla invertida": A menudo nos enfocamos solo en el tabique, pero la zona donde la nariz se une a las cejas y las ojeras es delatora del cansancio.

Paso 1: Aplica tu corrector iluminador habitual en el entrecejo, bajando ligeramente por el inicio del tabique.

Paso 2: Con el contorno oscuro, dibuja dos sombras sutiles que salgan desde el inicio de las cejas y bajen por los laterales de la nariz, pero detén el trazo a la mitad del tabique.

Paso 3: Une ópticamente el corrector iluminador difuminándolo hacia las ojeras profundas (cerca del lagrimal).



Por qué funciona: Al iluminar el nacimiento de la nariz y el lagrimal, se despeja la mirada, se disimulan las líneas de expresión del entrecejo y se logra un efecto de apertura facial muy rejuvenecedor.

El tabique ultra fino: Si notas que las facciones han perdido definición, estructurar el tabique devuelve la simetría que el rostro suele perder con la flacidez.

Paso 1: Traza dos líneas verticales muy finas y muy juntas a lo largo del tabique con tu tono de contorno. Cuanto más juntas estén las líneas, más estilizada se verá la nariz.

Paso 2: Difumina con una brocha pequeña o con los dedos dando toques, asegurándote de que no queden líneas duras.

Paso 3: En el centro (el espacio limpio que quedó entre las dos líneas), aplica una línea muy delgada de corrector un tono más claro que tu base, pero detén el trazo antes de llegar a la punta.

