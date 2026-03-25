El maquillaje que afina rostros redondos: 5 trucos

Al aplicar maquillaje en rostros redondos, los expertos en la materia tienen un objetivo claro: armonizar y romper con la simetría circular para dar un aspecto de alargamiento y definición.

Hoy te compartimos los trucos que emplean los maquillistas profesionales para lograr afinar las caras redondas, añadiendo ángulos y sombras de forma estratégica. Logrando que las facciones se vean más equilibradas.

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Este es el maquillaje que afina rostros redondos

Para conseguir un efecto lifting y estilizado en los rostros circulares se pueden aplicar los siguientes trucos de maquillaje en tu rutina diaria:

Contorno diagonal

Se consigue aplicando un tono oscuro desde la parte superior de la oreja y con dirección a la comisura del labio. Aunque deberás detenerte a la mitad del camino y no completar todo el trazo. Difuminando hacia arriba se consigue "levantar" el rostro.

El maquillaje en rostros redondos debe alargarlos visualmente y romper con la simetría circular|Pinterest

Técnica del 3

Se consigue aplicando el contorno dibujando un 3 imaginario en los laterales de la frente, cerca del nacimiento del cabello, debajo del hueso del pómulo y a lo largo de la línea de la mandíbula.

Puntos de luz al centro

El siguiente paso consiste en colocar iluminador o corrector en el centro de la frente, en el puente de la nariz y en el mentón. Así conseguirás atraer la atención al ejer vertical del rostro y que este parezca más largo.

El iluminador en rostros redondos debe aplicarse de forma vertical|Pinterest

Rubor ascendente

Al aplicar el rubor deberás priorizar la parte alta de las mejillas y difuminar el producto hacia las sienes. Los expertos recomiendan nunca aplicar en las manzanas de las mejillas ya que esto acentuará la forma redonda del rostro.

Detalles finales

En algunos de los últimos detalles del maquillaje tendrás que prestar más atención. Por ejemplo, al definir las cejas, es mejor marcar bien el arco o angulado para poder "levantar" la mirada y todo el rostro, evitando las cejas muy rectas o circulares.

Estos son los trucos de maquillaje que los expertos aplican en rostros redondos|Pinterest

Para poder definir la mandíbula puedes aplicar una sombra ligeramente más oscura que el tono de tu piel para formar un óvalo y difuminar hacia el cuello para disminuir visualmente lo anguloso de esta parte de la cara.

