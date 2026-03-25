El maquillaje que afina rostros redondos: 5 trucos
El truco de maquillaje especial para rostros redondos que permite afinarlos al máximo y dar un aspecto visual más armonioso, de acuerdo con expertos
Al aplicar maquillaje en rostros redondos, los expertos en la materia tienen un objetivo claro: armonizar y romper con la simetría circular para dar un aspecto de alargamiento y definición.
Hoy te compartimos los trucos que emplean los maquillistas profesionales para lograr afinar las caras redondas, añadiendo ángulos y sombras de forma estratégica. Logrando que las facciones se vean más equilibradas.
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Este es el maquillaje que afina rostros redondos
Para conseguir un efecto lifting y estilizado en los rostros circulares se pueden aplicar los siguientes trucos de maquillaje en tu rutina diaria:
- Contorno diagonal
Se consigue aplicando un tono oscuro desde la parte superior de la oreja y con dirección a la comisura del labio. Aunque deberás detenerte a la mitad del camino y no completar todo el trazo. Difuminando hacia arriba se consigue "levantar" el rostro.
- Técnica del 3
Se consigue aplicando el contorno dibujando un 3 imaginario en los laterales de la frente, cerca del nacimiento del cabello, debajo del hueso del pómulo y a lo largo de la línea de la mandíbula.
- Puntos de luz al centro
El siguiente paso consiste en colocar iluminador o corrector en el centro de la frente, en el puente de la nariz y en el mentón. Así conseguirás atraer la atención al ejer vertical del rostro y que este parezca más largo.
- Rubor ascendente
Al aplicar el rubor deberás priorizar la parte alta de las mejillas y difuminar el producto hacia las sienes. Los expertos recomiendan nunca aplicar en las manzanas de las mejillas ya que esto acentuará la forma redonda del rostro.
- Detalles finales
En algunos de los últimos detalles del maquillaje tendrás que prestar más atención. Por ejemplo, al definir las cejas, es mejor marcar bien el arco o angulado para poder "levantar" la mirada y todo el rostro, evitando las cejas muy rectas o circulares.
Para poder definir la mandíbula puedes aplicar una sombra ligeramente más oscura que el tono de tu piel para formar un óvalo y difuminar hacia el cuello para disminuir visualmente lo anguloso de esta parte de la cara.