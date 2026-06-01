5 cortes de cabello para onduladas que te quitan años y te iluminan el rostro

Anteriormente ya habíamos hablado de cortes de cabello que te quitan años y al mismo tiempo iluminan el rostro, aunque varias de las opciones que dimos se adaptan a las diversas melenas, es usual que las personas estén buscando alternativas específicas, en especial si son onduladas.

Es así que te vamos a explicar 5 opciones que puedes usar para ese tipo de pelo, alternativas que son rejuvenecedoras y logran un efecto de luminosidad instantánea.

¿Qué cortes de pelo son rejuvenecedores?

Los cortes de cabello para onduladas, es importante buscar estilos que aportan movimiento y al mismo tiempo puedan quitar años. Por eso la IA de Google, recomienda las siguientes opciones que iluminan el rostro:

Shag con flequillo cortina: Te da un aspecto fresco y juvenil, elimina peso de la melena y ayuda a levantar las facciones.

Long Bob Asimétrico: Elegante y estiliza el cuello, además de que las ondas caen suavemente a los lados, generando que la luz vaya a las mandíbula.

Corte Clavicut: Ideal para quienes buscan un cambio sutil. Ayuda a suavizar las líneas de expresión.

Invisible cut: Ayuda a eliminar el efecto pesado con ayuda de sus capas largas e invisibles, además de que genera volumen superior.

Micro Bob: Hace un efecto ‘lifting’ al despejar el cuello y hombros, además de que enmarca los pómulos.

¿Qué color de cabello te hace ver más joven?

En el caso de los cortes de cabello para onduladas, también se pueden aplicar tratamientos de color, opciones con las que puedes obtener un aspecto rejuvenecido e iluminar tu rostro al instantes.

Si deseas agregar este cambio de color, puedes optar por el clásico balayage en tonos avellana y dorado, o para algo más discreto puedes usar babylights con mechas sutiles para dar ese efecto iluminador en tu rostro, disminuyendo la presencia de las líneas de expresión. Aprovecha todas las opciones para que te ayuden a quitarte años de encima y puedas lucir un nuevo look en la semana.