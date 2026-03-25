3 remedios caseros para el cabello seco

Tener el cabello seco es uno de los problemas más comunes y se relaciona con falta de hidratación y de aceites naturales de la fibra capilar. Existen remedios caseros que pueden ser útiles para combatir este padecimiento si se realizan y aplican de forma adecuada.

Si tu melena sufre de síntomas como cabello opaco, frizz, es quebradiza y notas que tienes las puntas abiertas, prueba algunas de las recetas de mascarillas naturales, que te ayudarán a recuperar su elasticidad y nutrición más rápido de lo que crees.

Ventaneando | Programa completo 24 de marzo de 2026

Los mejores remedios caseros para cabello seco

Algunas de las mascarillas hidratantes más recomendadas por expertos para combatir el cabello seco son:

Mascarilla de huevo

Para prepararla debes mezclar una sola yema de huevo con 2 cucharadas de aceite de oliva (o aceite de coco) y una cucharada de miel.

Las mascarillas con aguacate ayudarán a hidratar tu cabello de forma natural|Pexels: Anna Shvets

Una vez preparada la mezcla tienes que aplicar de medios a puntas y dejar actuar de 20 a 30 minutos antes de lavar tu cabellera como normalmente lo haces. Prueba con esta mascarilla una vez por semana para ver resultados considerables.

También puedes mezclar aguacate con aceite de coco para las puntas abiertas y para la resequedad extrema.

Aloe vera y yogur

Para obtener este remeio casero debes mezclar 2 cucharadas de yogur natural con 2 cucharadas de aloe vera hasta conseguir una mezcla homogenea. Una vez obtenida tendrás que colocarla de medios a puntas y dejar actuar por al menos 15 minutos para después enjuagar.

El aloe vera es uno de los mejores hidratantes para cabello seco|Pexels: Semiha Deniz

Vinagre y manzana

Se trata de un enjuague que te ayudará a equilibrar el pH de tu cuero cabelludo y al mismo tiempo sellará la cutícula. Esto te dará un cabello mucho más brillante.

Esta indicado para uso diario o para aplicarlo un día sí y un día no y se obtiene diluyendo una parte de vinagre de manzana en cinco partes de agua, lo puedes reservar en un atomizador y agregarlo a tu rutina justo después de que apliques tu shampo.