Cómo retocar el tinte de la raíz sin cubrir todo el pelo

Para retocar el tinte de la raíz sin cubrir todo el pelo, lo recomendable es aplicar la coloración exclusivamente sobre el cabello nuevo que ha crecido desde la última vez, utilizando un pincel y separando la melena en secciones finas. De esta manera, se disimula la diferencia de color entre la raíz y los largos, se cubren las canas que hayan aparecido y se reduce la exposición repetida de las zonas ya teñidas a los productos químicos.

Pimpinela confiesa si quiere seguir o no en La Granja VIP tras la Gala de Eliminación

La técnica de coloración resulta especialmente útil para quienes quieren espaciar las visitas a la peluquería o conservar el color sin perder brillo en los largos. Pero el procedimiento puede cambiar según el tipo de tinte, la cantidad de canas y la diferencia entre el tono natural y el teñido. Por eso, los coloristas suelen recomendar evaluar el estado de la fibra capilar antes de decidir si hace falta renovar todo el color.

¿Cómo retocar el tinte de la raíz paso a paso sin manchar los largos del cabello?

La precisión es fundamental para evitar que el color se acumule en las zonas que ya fueron teñidas.



Elige el tono adecuado: utiliza el mismo color o una fórmula compatible con la coloración anterior. Si buscas aclarar la raíz, ten en cuenta que un tinte convencional no siempre puede aclarar de forma efectiva un cabello previamente teñido. Divide el cabello en secciones: separa la melena en cuatro partes y trabaja con mechones finos para localizar el crecimiento. Aplica el producto solo en la raíz: utiliza un pincel para distribuir el tinte sobre el cabello nuevo, evitando extenderlo hacia los largos. Respeta el tiempo indicado: sigue las instrucciones del fabricante y no prolongues la exposición para intentar conseguir una mayor cobertura. Enjuaga cuidadosamente: retira el producto según las indicaciones del envase y utiliza el acondicionador recomendado.

La colorista estadounidense Tracey Cunningham, conocida por su trabajo con coloraciones naturales y técnicas de mantenimiento del tono, es una referencia profesional en la importancia de personalizar los retoques según el crecimiento y el resultado que se busca. En casa, esto implica evitar aplicar automáticamente la misma fórmula sobre toda la melena.

¿Qué errores debes evitar al retocar las raíces del cabello teñido?

Uno de los errores más frecuentes es arrastrar el tinte hasta las puntas cada vez que se colorea la raíz. La acumulación de coloración permanente puede oscurecer los largos, restarles luminosidad y aumentar el riesgo de sequedad y daño.

También conviene evitar mezclar productos de distintas líneas sin comprobar su compatibilidad, improvisar las proporciones o utilizar una coloración permanente cuando bastaría con un producto temporal para disimular el crecimiento. Si el cabello está decolorado, muy poroso o presenta varios tonos, lo más seguro es acudir a un colorista.

Además, deben seguirse las indicaciones de seguridad del fabricante y realizarse la prueba de alergia recomendada antes de cada aplicación, incluso si el producto ya se ha utilizado anteriormente. El objetivo es mantener uniforme el color sin castigar los largos: retocar únicamente el crecimiento y elegir la fórmula correcta puede ayudar a conservar una melena más luminosa y con mejor aspecto.