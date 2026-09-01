Paso a paso: cómo decolorar el cabello y evitar que se dañe

Decolorar el cabello y evitar que se dañe por completo no siempre es posible, ya que la decoloración modifica químicamente la estructura de la fibra para eliminar sus pigmentos naturales. Sin embargo, es posible reducir el deterioro.

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Para decolorar y teñir el cabello de forma cuidada y exitosa, se debe evaluar previamente el estado de la melena, evitar exceder los tiempos de exposición y recurrir a un colorista profesional cuando se busca un cambio radical. Pasar de un tono oscuro a un rubio claro, por ejemplo, puede requerir varias sesiones.

¿Cómo decolorar el cabello paso a paso sin dañarlo en exceso?

Si se realiza en casa, es fundamental seguir estrictamente las instrucciones específicas del producto y no improvisar con las cantidades o los tiempos. Estos son algunos de los pasos fundamentales que los profesionales suelen tener en cuenta:



Evaluar el estado del cabello: antes de cualquier decoloración es necesario analizar si la fibra está muy reseca, quebradiza o presenta daños por coloraciones y herramientas de calor. Un cabello sensibilizado puede no soportar otro proceso químico.

antes de cualquier decoloración es necesario analizar si la fibra está muy reseca, quebradiza o presenta daños por coloraciones y herramientas de calor. Un cabello sensibilizado puede no soportar otro proceso químico. Realizar una prueba de alergia y de mechón: las pruebas indicadas por el fabricante permiten comprobar posibles reacciones y observar cómo responderá el cabello al producto. Una prueba de mechón también ayuda a anticipar el resultado del color.

las pruebas indicadas por el fabricante permiten comprobar posibles reacciones y observar cómo responderá el cabello al producto. Una prueba de mechón también ayuda a anticipar el resultado del color. No intentar aclarar demasiados tonos de una vez: buscar un cambio progresivo suele ser más prudente que intentar pasar de una base muy oscura a un rubio extremadamente claro en una única sesión.

buscar un cambio progresivo suele ser más prudente que intentar pasar de una base muy oscura a un rubio extremadamente claro en una única sesión. Seguir las instrucciones del producto: nunca se deben prolongar los tiempos de exposición con la intención de conseguir un color más claro. Dejar el producto durante más tiempo no garantiza un mejor resultado y puede aumentar el daño.

nunca se deben prolongar los tiempos de exposición con la intención de conseguir un color más claro. Dejar el producto durante más tiempo no garantiza un mejor resultado y puede aumentar el daño. Enjuagar y acondicionar correctamente: una vez finalizado el proceso, es importante retirar completamente los productos y utilizar los tratamientos recomendados para el cabello decolorado.

La colorista Tracey Cunningham, conocida por su trabajo con celebridades, ha defendido en numerosas ocasiones la importancia de adaptar la coloración a las condiciones particulares de cada cabello. Durante una decoloración, no todas las melenas reaccionan de la misma manera ante los productos químicos.

¿Qué cuidados necesita el cabello después de una decoloración?

El cuidado posterior es tan importante como el proceso de decoloración. Una vez aclarado, el cabello puede encontrarse más poroso y necesitar una rutina adaptada a sus nuevas características.



Utilizar productos específicos: los champús, acondicionadores y mascarillas formulados para cabello decolorado pueden ayudar a mantener la fibra acondicionada y mejorar su apariencia.

los champús, acondicionadores y mascarillas formulados para cabello decolorado pueden ayudar a mantener la fibra acondicionada y mejorar su apariencia. Incorporar tratamientos acondicionadores: los productos diseñados para reducir la sensación de sequedad y mejorar la manejabilidad pueden resultar útiles. La elección dependerá de las necesidades particulares del cabello.

los productos diseñados para reducir la sensación de sequedad y mejorar la manejabilidad pueden resultar útiles. La elección dependerá de las necesidades particulares del cabello. Reducir el uso de herramientas de calor: las planchas, tenacillas y secadores a temperaturas muy elevadas pueden contribuir al deterioro de una fibra que ya ha pasado por un proceso químico. Cuando se utilicen, es recomendable aplicar un protector térmico.

las planchas, tenacillas y secadores a temperaturas muy elevadas pueden contribuir al deterioro de una fibra que ya ha pasado por un proceso químico. Cuando se utilicen, es recomendable aplicar un protector térmico. Proteger el cabello del sol: la radiación solar puede alterar el color y contribuir a la sequedad. Durante los meses de mayor exposición, los sombreros y los productos capilares con filtros UV pueden complementar la rutina de cuidado.

la radiación solar puede alterar el color y contribuir a la sequedad. Durante los meses de mayor exposición, los sombreros y los productos capilares con filtros UV pueden complementar la rutina de cuidado. Evitar nuevas agresiones químicas inmediatas: si el cabello necesita varias sesiones de aclarado, el tiempo entre una y otra debe ser determinado por un profesional según la condición de la fibra.

si el cabello necesita varias sesiones de aclarado, el tiempo entre una y otra debe ser determinado por un profesional según la condición de la fibra. Cortar las puntas deterioradas: cuando existen zonas muy abiertas o quebradizas, un pequeño corte puede mejorar el aspecto general de la melena y evitar que el daño avance visualmente.

La Academia Americana de Dermatología también aconseja tratar el cabello con suavidad y limitar las prácticas que puedan dañarlo. Un ejemplo de ello es el uso excesivo de herramientas de calor y determinados procedimientos químicos.