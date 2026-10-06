Cómo reutlizar las cajas de zapatos para hacer una piñata casera, ideales para cumpleaños infantiles
No hace falta ser un especialista en manualidades para lograr este adorno para cumpleaños infantiles.
Las cajas de zapatos están presentes en todos los hogares y es que son claves para almacenar aquellos zapatos que usamos con frecuencia. Pero, a veces ocurre que se acumulan varias de estas cajas en nuestro interior, ocupando mucho espacio y si no sabemos qué hacer con ellos, no debes preocuparte, porque podrás crear lindas manualidades y en este caso, si estás organizando un cumpleaños infantil, te vamos a compartir cómo hacer una piñata casera para que puedas hacer con pocos materiales y en cuestión de minutos.
Noticias Querétaro del 6 de octubre 2026
Más allá de su función de albergar zapatos, por lo general, las cajas de zapatos no suelen utilizarse con mucha frecuencia y es que una vez que abrimos el paquete, ya posiblemente guardemos el calzado en un estante o en un ropero para calzado; por lo que estos elementos se acumularán en algún rincón y ya no servirán para nada. Por eso, eso es que muchos tienden a tirarlo.
Por este motivo, en lugar de utilizar la caja de zapatos para que se acumule suciedad, deberías saber que es muy usada para las manualidades y en caso de que tengas un cumpleaños infantil, lo que no puede faltar en este caso, es una piñata casera. Por eso, te compartiremos el paso a paso para que hagas esta piñata con simples materiales que tenemos en nuestra casa y sin gastar de más.
Materiales para la piñata con la caja de zapatos
- Cajas de zapatos con sus tapas
- Cinta adhesiva de papel
- Tijeras y cúter
- Pegamento blanco
- Cuerda resistente
- Papel crepé o papel de seda de colores para decorar
@amanditadelorbe Responder a @dayanaoma #piñata🪅🍭 con caja de zapatos. Puedes hacer el mismo proceso con una📦 del tamaño que desees #YoSoyCreador ♬ Surrender - Natalie Taylor
Cómo hacer una piñata con cajas de zapatos
- Definir la forma de la piñata, dibujando la silueta sobre las caras más grandes de la caja y recortar dos piezas idénticas
- Crear la compuerta de dulces y para eso, tendrás que cortar una pequeña pestaña de tres lados con el cúter, que servirá para introducir las golosinas
- Abrir dos pequeños orificios en la parte superior de la caja, pasando una cuerda resistente y realizar varios nudos internos
- Reforzar las uniones, cubriendo todos los bordes, cortes y esquinas expuestas de la caja
- Cortar los flecos tomando los rollos de papel crepé sin desenrollar y cortar tiras de 5 a 7 cm de ancho, realizando pequeños cortes con la tijera
- Aplicar una línea fina de pegamento en la base de la piñata, pegar la primera tira de papel y continuar hasta arriba
- Agregar detalles finales como los ojos o logos del personaje que más quieras