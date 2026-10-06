Cómo reutlizar las cajas de zapatos para hacer una piñata casera, ideales para cumpleaños infantiles

Las cajas de zapatos están presentes en todos los hogares y es que son claves para almacenar aquellos zapatos que usamos con frecuencia. Pero, a veces ocurre que se acumulan varias de estas cajas en nuestro interior, ocupando mucho espacio y si no sabemos qué hacer con ellos, no debes preocuparte, porque podrás crear lindas manualidades y en este caso, si estás organizando un cumpleaños infantil, te vamos a compartir cómo hacer una piñata casera para que puedas hacer con pocos materiales y en cuestión de minutos.

Noticias Querétaro del 6 de octubre 2026

Más allá de su función de albergar zapatos, por lo general, las cajas de zapatos no suelen utilizarse con mucha frecuencia y es que una vez que abrimos el paquete, ya posiblemente guardemos el calzado en un estante o en un ropero para calzado; por lo que estos elementos se acumularán en algún rincón y ya no servirán para nada. Por eso, eso es que muchos tienden a tirarlo.

Por este motivo, en lugar de utilizar la caja de zapatos para que se acumule suciedad, deberías saber que es muy usada para las manualidades y en caso de que tengas un cumpleaños infantil, lo que no puede faltar en este caso, es una piñata casera. Por eso, te compartiremos el paso a paso para que hagas esta piñata con simples materiales que tenemos en nuestra casa y sin gastar de más.

Materiales para la piñata con la caja de zapatos

Cajas de zapatos con sus tapas

Cinta adhesiva de papel

Tijeras y cúter

Pegamento blanco

Cuerda resistente

Papel crepé o papel de seda de colores para decorar

Cómo hacer una piñata con cajas de zapatos