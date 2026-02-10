7 ideas para reciclar las cajas de zapatos para darles un segundo uso

Hay un punto en el que nuestro armario se llena de cajas de zapatos , objetos que en algún punto se convierten en desechos, pero olvidamos que es un artículo que podemos aprovechar al máximo, logrando darle un segundo uso en nuestro armario.

Es así que te vamos a explicar 7 ideas diferentes para reciclar esos objetos, alternativas que te van a sorprender, además de ser opciones para poder ahorrar unos cuantos pesos.

¿Cómo se pueden reciclar las cajas?

Consultamos directamente con el Modo IA de Google para que nos diera 7 ideas para reciclar las cajas de zapatos; las alternativas que nos compartió son muy creativas, buenas opciones para poder darles un segundo uso:

Organizador de cajones : Podrás crear espacios espectaculares para almacenar tu ropa interior o calcetines, evitando que se pierdan entre la demás ropa.

: Podrás crear espacios espectaculares para almacenar tu ropa interior o calcetines, evitando que se pierdan entre la demás ropa. Caja de costura con dos niveles : Solamente debes decorarla a tu gusto para poder almacenar los hilos y agujas.

: Solamente debes decorarla a tu gusto para poder almacenar los hilos y agujas. Estación de carga para celulares : Decora la caja con pintura, papel o tela, para después hacerle agujeros en los que van a pasar los cables.

: Decora la caja con pintura, papel o tela, para después hacerle agujeros en los que van a pasar los cables. Casita de muñecas : Si tienes pequeños en casa, aprovecha la caja para hacer una casa para sus muñecas o para crear un garaje de coches.

: Si tienes pequeños en casa, aprovecha la caja para hacer una casa para sus muñecas o para crear un garaje de coches. Archivero : Corta la caja para poder almacenar archivos, revistas o cuadernos.

: Corta la caja para poder almacenar archivos, revistas o cuadernos. Caja decorativa para baño : Para decorar tu baño, además de convertirlo en un accesorio más para guardar tus artículos sanitarios. Cubre la caja con yute o tela de lino.

: Para decorar tu baño, además de convertirlo en un accesorio más para guardar tus artículos sanitarios. Cubre la caja con yute o tela de lino. Joyero: Crea un joyero u organizador para todos tus accesorios.

¿Son reciclables las cajas de zapatos?

A diferencia de otros artículos que suelen ser más difíciles de reciclar, las cajas de zapatos son posibles reciclarlas, puesto que la mayoría de ellas son hechas con cartón, por lo que es un material que puede aprovecharse. Se recomienda que, al desecharlas, se tiren completamente aplanadas y sin ningún tipo de etiqueta plástica.

Para que le puedas dar un segundo uso, te recomendamos que aproveches todas las ideas que te compartimos, técnicas con las que podrás mejorar su aspecto y usarlo en diversas cosas. Así que no esperes más y utiliza todos los consejos que te dimos al respecto.