Cómo reutilizar las cáscaras del aguacate para rejuvenecer la piel

Las cáscaras del aguacate pueden reutilizarse para preparar una mascarilla casera para la piel. Estas contienen compuestos fenólicos y otros antioxidantes estudiados por la ciencia.

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Conoce cómo hacer una mascarilla facial de aguacate para rejuvenecer la piel. Solo necesitas las cáscaras del fruto que normalmente terminan en la basura o el bote de los desechos.

Mascarilla casera: ¿Cómo reutilizar la cáscara del aguacate para cuidar la piel?

Una alternativa sencilla consiste en utilizar la parte interna de una cáscara de aguacate limpia y fresca como parte de una preparación cosmética casera. Antes de aplicarla, es fundamental retirar cualquier resto de pulpa, lavar la piel y comprobar que no tenga moho, fermentación o signos de deterioro.



Limpia la cáscara: retira completamente los restos de pulpa y enjuágala con abundante agua. Tritura una pequeña cantidad: puedes utilizar únicamente la parte interna de la cáscara y procesarla hasta conseguir una pasta. Si queda demasiado espesa, puede añadirse una pequeña cantidad de agua. Haz una prueba previa: coloca una pequeña cantidad en una zona reducida de la piel, como la parte interna del antebrazo, y espera para comprobar que no aparezcan irritación, picazón o enrojecimiento. Aplica durante pocos minutos: si no existe reacción, puede colocarse una capa fina sobre el rostro limpio, evitando completamente el contorno de los ojos y los labios. Retira con agua: después de unos minutos, enjuaga suavemente sin frotar y seca la piel mediante pequeños toques.

La cosmetología natural estudia distintos residuos vegetales por su contenido de sustancias antioxidantes. Pero la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) recuerda que la piel puede reaccionar ante diferentes sustancias y que la utilización de productos naturales no está exenta de riesgos.

¿Qué beneficios puede aportar la cáscara de aguacate a la piel?

La cáscara del aguacate ha despertado interés entre investigadores por contener compuestos fenólicos y antioxidantes. Estas sustancias son capaces de participar en mecanismos relacionados con la neutralización de radicales libres.

Sin embargo, cabe mencionar que si el objetivo es prevenir o reducir los signos visibles del envejecimiento prematuro, la Academia Americana de Dermatología (AAD) señala que la protección solar diaria es una de las medidas fundamentales para protegerse de la radiación ultravioleta.

En este sentido, la cáscara de aguacate puede tener un lugar dentro de una rutina de cosmética natural y aprovechamiento de residuos. Pero no debería presentarse como un tratamiento antiedad comprobado.