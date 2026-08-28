Las dos plantas de interior que purifican el aire y liberan oxígeno mientras duermes

El lazo de amor o planta araña (Chlorophytum comosum) y el lirio de paz (Spathiphyllum) son dos plantas de interior asociadas con la mejora de la calidad del aire. Como cualquier planta verde, producen oxígeno mediante la fotosíntesis cuando disponen de luz.

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Estas especies pertenecen a las plantas que son fáciles de cuidar en espacios interiores. El lazo de amor tolera una amplia variedad de condiciones de iluminación, mientras que el lirio de paz prefiere ambientes con luz indirecta.

¿Qué beneficios aportan el lazo de amor y el lirio de paz en ambientes interiores?

El interés por estas especies como plantas "purificadoras" se popularizó después de investigaciones de la NASA realizadas a finales de la década de 1980. Las mismas analizaron la capacidad de determinados ejemplares para retirar algunos compuestos orgánicos volátiles en ambientes experimentales controlados.



Lazo de amor: es una planta resistente que puede tolerar condiciones de luz relativamente bajas, aunque crece mejor con luz indirecta brillante. Produce hojas largas y arqueadas y pequeñas plantas nuevas en sus tallos.

es una planta resistente que puede tolerar condiciones de luz relativamente bajas, aunque crece mejor con luz indirecta brillante. Produce hojas largas y arqueadas y pequeñas plantas nuevas en sus tallos. Lirio de paz: se adapta bien a interiores con luz indirecta y es conocido por sus hojas verdes y sus características flores blancas. Necesita un sustrato con humedad relativamente constante, pero no tolera bien el encharcamiento.

Ambas especies realizan fotosíntesis cuando reciben luz. Durante este proceso incorporan dióxido de carbono y liberan oxígeno. Pero la calidad del aire de una vivienda depende de muchos factores, entre ellos la ventilación, la humedad, los materiales de construcción, los productos de limpieza, el humo y otras fuentes de contaminantes.

¿Cómo cuidar el lazo de amor y el lirio de paz dentro de casa?

Para que estas plantas de interior se mantengan saludables, es importante adaptar sus cuidados a sus necesidades. Una planta estresada por falta de luz, exceso de agua o condiciones inadecuadas no tendrá un crecimiento vigoroso.



Coloca el lazo de amor en luz indirecta: una ubicación luminosa, pero protegida del sol intenso, favorece su desarrollo y evita que sus hojas sufran quemaduras.

una ubicación luminosa, pero protegida del sol intenso, favorece su desarrollo y evita que sus hojas sufran quemaduras. Riega cuando el sustrato lo necesite: e lazo de amor puede tolerar cierto grado de sequedad entre riegos, mientras que el lirio de paz suele preferir una humedad más constante.

e lazo de amor puede tolerar cierto grado de sequedad entre riegos, mientras que el lirio de paz suele preferir una humedad más constante. Evita el agua acumulada: ambas especies deben cultivarse en recipientes con agujeros de drenaje para reducir el riesgo de problemas en las raíces.

ambas especies deben cultivarse en recipientes con agujeros de drenaje para reducir el riesgo de problemas en las raíces. Ubica el lirio de paz lejos del sol directo: la luz intensa puede dañar sus hojas, por lo que conviene elegir un sitio con iluminación indirecta.

la luz intensa puede dañar sus hojas, por lo que conviene elegir un sitio con iluminación indirecta. Limpia las hojas: retirar periódicamente el polvo acumulado permite mantener el follaje en mejores condiciones y favorece el aprovechamiento de la luz.

retirar periódicamente el polvo acumulado permite mantener el follaje en mejores condiciones y favorece el aprovechamiento de la luz. Ventila las habitaciones: la renovación del aire continúa siendo una de las medidas más importantes para reducir la concentración de contaminantes en espacios interiores.

La University of Minnesota Extension destaca que la ventilación y el control de las fuentes de contaminación son medidas fundamentales para la calidad del aire interior. Las plantas pueden complementar el ambiente, pero no reemplazan la circulación de aire ni la eliminación de las fuentes contaminantes.

Por eso, colocar un lazo de amor o un lirio de paz en el dormitorio puede ser una buena manera de incorporar naturaleza y mejorar la decoración, además de aprovechar los procesos naturales de las plantas.