Cuáles son los mejores días para depilarse en septiembre 2026, según el Calendario Lunar

Según el Calendario Lunar de septiembre 2026, los días ideales para depilarse serán aquellos próximos a la Luna Menguante. Dentro de la tradición de la belleza basada en la Luna, esta fase se considera favorable para quienes buscan que el vello tarde más tiempo en volver a crecer.

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Las fechas más destacadas para depilarse serán del 1 al 9 y del 27 al 30 de septiembre. Estas recomendaciones pertenecen a la astrología y las prácticas populares de cuidado personal.

Los calendarios lunares de belleza suelen asociar la etapa menguante con tratamientos destinados a ralentizar el crecimiento del cabello y el vello. Por su parte, la fase creciente se vincula tradicionalmente con procesos relacionados con el crecimiento.

¿Cuáles son las fases de la Luna en septiembre de 2026?

El ciclo lunar de septiembre ofrecerá diferentes momentos que pueden utilizarse como referencia para organizar rutinas de belleza. Las fechas de las fases pueden variar ligeramente según la ubicación y la hora exacta de observación.



Cuarto Menguante/4 de septiembre: la Luna estará en una etapa de disminución de su iluminación. Según la tradición del calendario lunar de belleza, es uno de los períodos preferidos para depilarse.

la Luna estará en una etapa de disminución de su iluminación. Según la tradición del calendario lunar de belleza, es uno de los períodos preferidos para depilarse. Luna Nueva/11 de septiembre: la Luna se encontrará prácticamente no iluminada desde la perspectiva terrestre. En algunas tradiciones se considera un momento de renovación y comienzo de nuevos ciclos.

la Luna se encontrará prácticamente no iluminada desde la perspectiva terrestre. En algunas tradiciones se considera un momento de renovación y comienzo de nuevos ciclos. Cuarto Creciente/18 de septiembre: comienza nuevamente una etapa de aumento de la superficie iluminada de la Luna. Los calendarios de belleza suelen asociarla con procesos de crecimiento.

comienza nuevamente una etapa de aumento de la superficie iluminada de la Luna. Los calendarios de belleza suelen asociarla con procesos de crecimiento. Luna Llena/26 de septiembre: será el momento en que la cara visible de la Luna aparezca completamente iluminada. Tradicionalmente se relaciona con una etapa de mayor intensidad y culminación.

¿Qué días de septiembre de 2026 son mejores para depilarse según el Calendario Lunar?

La tradición del calendario lunar para belleza recomienda aprovechar la Luna Menguante cuando el objetivo es intentar prolongar el tiempo entre una depilación y otra. Bajo esta creencia, los primeros días de septiembre y los últimos días del mes serían los períodos más apropiados.



Del 1 al 4 de septiembre: corresponde a los últimos días de la etapa posterior a la Luna llena y culmina con el cuarto menguante. Es uno de los períodos tradicionalmente asociados con la depilación.

corresponde a los últimos días de la etapa posterior a la Luna llena y culmina con el cuarto menguante. Es uno de los períodos tradicionalmente asociados con la depilación. Del 5 al 10 de septiembre: la Luna continúa disminuyendo su iluminación hasta llegar a la Luna nueva. Es otra etapa que los calendarios lunares consideran favorable para retirar el vello.

la Luna continúa disminuyendo su iluminación hasta llegar a la Luna nueva. Es otra etapa que los calendarios lunares consideran favorable para retirar el vello. 11 de septiembre/Luna nueva: algunas personas también eligen esta fecha como punto de renovación, aunque las recomendaciones específicas pueden variar según el calendario consultado.

algunas personas también eligen esta fecha como punto de renovación, aunque las recomendaciones específicas pueden variar según el calendario consultado. Del 12 al 25 de septiembre: corresponde al período de Luna creciente. Dentro de la tradición lunar, no suele considerarse la primera opción cuando la intención es retrasar el crecimiento del vello.

corresponde al período de Luna creciente. Dentro de la tradición lunar, no suele considerarse la primera opción cuando la intención es retrasar el crecimiento del vello. 26 de septiembre/Luna llena: marca el máximo de iluminación lunar y tradicionalmente se considera una etapa distinta a la recomendada para ralentizar el crecimiento.

marca el máximo de iluminación lunar y tradicionalmente se considera una etapa distinta a la recomendada para ralentizar el crecimiento. Del 27 al 30 de septiembre: comienza nuevamente el período de Luna menguante, por lo que estos días vuelven a aparecer entre los recomendados por los calendarios lunares de belleza.

Cabe mencionar que el resultado de la depilación depende del método utilizado y las características individuales de cada persona. La cera, las máquinas eléctricas, las cuchillas y los tratamientos con láser actúan de maneras diferentes.