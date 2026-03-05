El ritual de 10 minutos para empezar el día con claridad

La productividad diaria puede verse afectada dependiendo de cómo iniciemos nuestra mañana. Expertos en bienestar explican que un ritual sencillo de solo 10 minutos puede hacer la diferencia.

Esta pequeña ceremonia personal no representa más tareas a tu lista, sino una forma de ordenar tus pensamientos y tu energía para evitar el estrés y la ansiedad durante toda la jornada.

Así empiezas el día con claridad en solo 10 minutos

El ritual inicia al despertarse, dedicando un par de minutos a una respiración consicente que nos posicione en el aquí y ahora. Esto se consigue inhalando por la nariz y exhalando por la boca lentamente. Físicamente, ayudará a calmar tu sistema nervioso.

Después, seguimos con los estiramientos y el escaneo corporal, así podemos identificar las tensiones en el cuerpo y recuperar la sensación de vitalidad a través del movimiento.

Durante las mañanas el ritual de 10 minutos te dará energía todo el día|Pexels: Andrea Piacquadio

Expertos en bienestar explican que empezar el día con gratitud puede cambiar completamente el enfoque y la energía que tenemos durante la jornada. Así que tomar un par de minutos para decir en voz alta tres cosas especifícas por las que estamos agradecidos mejorará nuestro estado de ánimo y nos hará enfocarnos en lo positivo.

Continuamos tomando dos minutos para visualizar e intencionar lo que deseamos que ocurra durante las próximas horas. Ya sea que necesitemos confianza, enfoque, o tranquilidad, en lo que elijamos vibraremos durante toda la jornada.

El ritual sencillo de 10 minutos que mejora tu día y activa la energía positiva|Pexels: Monstera Production

Finalmente, cerramos con mantras positivos enfocados en diferentes aspectos de nuestras vidas, ya sea en relaciones personales, en el trabajo o en nuestra propia autoestima y capacidades. Mantener los pensamientos hacia lo positivo ayudará a mejorar nuestra productividad.

No olvides hidratarte y comer un desayuno que te proporcione energía, de preferencia evitando distracciones como la televisión o las pantallas de dispositivos electrónicos.

Los mantras positivos ayudan a atraer buena energía durante toda la jornada|Pexels: Lisa from Pexels

Este ritual de solo 10 minutos mejorará la forma en la que empiezas el día reduciendo el estrés y proporcionando estabilidad mental y emocional. Si tienes más tiempo puedes agragar una sesión breve de meditación, que también te aportará muchos beneficios.