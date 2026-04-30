Cazzu mandó mensaje fulminante en contra de Ángela Aguilar

Aunque algunos dicen que hoy viven totalmente alejadas la una de la otra, siempre salen comentarios que hacen las propias artistas, las cuales se presienten como un conocimiento de todo lo que se indica de ellas. Ahora fue Cazzu la que (dicen las redes sociales) comentó algo que está completamente ligado a polémicas declaraciones de Ángela Aguilar. Esto tomó relevancia en el espacio digital y dividió opiniones entre los que siguen atentos a lo que sucede alrededor del caso.

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¿Cuál fue la picante crítica que Cazzu hizo contra Ángela Aguilar?

En estos momentos la cantante argentina vive en un momento muy dulce de su carrera, lo cual se ejemplifica perfectamente en la gira en la que se encuentra a lo largo de Estados Unidos. Y justamente en esos recitales ha dado bastante de qué hablar y ahora parece que destrozó una opinión que existe entre los artistas… incluida Ángela Aguilar.

“Sos una mala persona que hacés cosas terribles, bueno, nos molestemos, ¿no? Pero cuando las cosas… qué feo que canta, que esto, que lo otro, ¿no? Yo digo… peor es no hacer nada. No sé qué piensan ustedes… “. Agregando: “Entonces, no tienen que ser profesionales en nada, excepto médicos, chicos. No hagan una operación si no estudian. ¿Entienden? ¿Entienden a qué me refiero?”.

Esto fue una contundente y fulminante respuesta de Cazzu hacia los que piensan que solamente los “profesionales” podrían dedicarse a la música. Y por supuesto saltaron las polémicas palabras de Ángela, que indicó una vida de educación musical desde los 4 años. Allí aseguró que si no eres cantante profesional, no deberías dedicarte a cantar.

¿Cazzu ha dejado que Inti conviva con la familia Aguilar?

De manera pública no hay reportes de que Ángela Aguilar y la familia haya tenido contacto con la pequeña Inti. Aunque se aseguraba que Cazzu fue hostil y contundente poniendo trabas a esa convivencia, dijo que el padre de la niña tiene derecho de convivir con la que es el círculo cercano de Nodal. Sin embargo, el problema radicaría en estos momentos en que el propio Forajido no ha hecho mucho por visitar y estar constantemente con Inti. Esto al menos conocido en el discurso público.