¡Rubia y empoderada! Cazzu impacta con nuevo look

Cazzu vuelve a ser noticia luego de que a través de sus redes sociales compartiera que mañana jueves 30 de abril estrenará su nuevo sencillo, se trata del tema Perdón si no te llamé.

Como parte de la promoción de su canción, la famosa argentina compartió un pequeño adelanto de lo que será el video musical, en el que se deja ver con una cabellera dorada, dejando atrás su característico pelo negro.

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Cazzu luce rubia antes del estreno de su nueva canción

Cazzu decidió compartir este pequeño adelanto el pasado miércoles 28 de abril, escribiendo al pie del video solo el nombre de su nueva canción y la fecha de su estreno.

En las imágenes se ve a la artista con un vestido ajustado de color rosa y una melena rubia que contrasta con su piel. Ella se encuentra en su casa, y delante de ella hay un cuadro que pinta una escena de su canción Dolce.

La Nena Trampa publicó el video que dura solo unos cuantos segundos y sus fans reaccionaron de inmediato, celebrando que nuevamente tienen a La Jefa sacando música nueva.

Una de las cosas que más impactaron a sus seguidores es el drástico cambio de imagen, ya que ahora luce una melena dorada, un rubio platinado que realmente sería una peluca, y solo parte de su imagen para el video musical de su sencillo.

La famosa luce sus tatuajes, y mantiene su estilo personal con unas uñas y un labial en tonos rojos que destacan. Muchos celebraron esta noticia y esperan ansiosos el estreno de la nueva canción.

Una de las referencias más importantes es el cuadro de la escena del videoclip de Dolce, que presuntamente sería un sencillo dedicado a su expareja, Christian Nodal.

Este cuadro sugiere que existe una conexión entre ambas historias, y que el género al que se podría inclinar estaría relacionado con el regional mexicano, igual por las notas musicales que se escuchan en el clip.