Ritual del puño de sal ideal para hacer este lunes

Los lunes suelen ser días que se vinculan con la pesadez y cargas en general. Por ello, los seguidores de este tipo de acciones ven el inicio de semana laboral como un día perfecto para limpiar las energías. Allí el espacio elegido es el de la cocina, pues tiene cargas simbólicas-energéticas de suma importancia. Esto es lo que se sabe del ritual del puño de sal.

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¿Por qué el lunes es el mejor día para hacer el ritual con sal?

Como se planteó desde el principio, los lunes se asemejan con pensamientos en general negativos. Incluso, este que es bastante especial por las festividades de Semana Santa, requiere de una limpieza particular. Por ello, se recomienda que este ritual conocido como el de puño de sal o puñado de sal para dejar todo alienado rumbo a la nueva semana.

El sitio elegido para limpiar la casa es la cocina, que para muchos es el centro energético, pensando en que es el punto donde se cuida, nutre y/o alimenta a la familia. Por eso, incluso puede relacionarse con la limpieza del hogar, dependiendo la variante que elijas del ritual, pues algunos recomiendan hacer una combinación de agua con sal y así trapear el piso de tu ya mencionada cocina.

Sin embargo, si eliges la segunda opción, lo que debes hacer es colocar en las esquinas de tu cocina, puñitos de sal o recipientes con un puñado de sal. Esto con la intención de cubrir todos los espacios de una habitación tan relevante como lo es esta. Por ello, los lunes son especiales para dejar todo en orden el resto de la semana.

#proteccion #rituales ♬ Harry Potter-style magic bell(965873) - 桃メロ @dluces.co Limpia tu casa con sal si sientes la energía pesada. La sal es uno de los elementos más antiguos usados para absorber y neutralizar cargas energéticas densas. Toma un puñado de sal y colócalo en las esquinas de tu casa, especialmente en los espacios donde sientes tensión o discusiones frecuentes. Déjala actuar. Cuando la sal se oscurezca o se vuelva húmeda, significa que ya absorbió lo que no pertenecía a tu hogar. En ese momento, barre y retírala fuera de casa. De esta forma liberas el ambiente, disminuyen los conflictos, se restablece la armonía y tu hogar recupera su equilibrio energético. La sal no hace magia: ordena, limpia y protege. Y a veces, eso es justo lo que un espacio necesita. #limpieza

¿Existen más detalles acerca de este ritual con sal?

La elección de la sal recae específicamente en la connotación que tiene como conservadora-purificadora, lo que se ha transmitido al ámbito “espiritual” en busca de equilibrio de las energías que rodean a cada una de las personas que conviven dentro de un hogar.

Estos son algunos detalles a considerar: